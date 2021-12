Saint-Gabriel-de-Rimouski se prépare à son 150e anniversaire

À deux ans des festivités, le comité organisateur a présenté, dimanche, son logo et un survol de sa programmation.

Des événements auront lieu toute l'année ; une pièce de théâtre, des expositions, et le dévoilement d'un monument commémoratif pour le Jour du souvenir seront entre autres proposés pour célébrer la fête des Gabriélois.

Le Festival country de Saint-Gabriel sera également aux couleurs de cet anniversaire.

Je pense qu'à Saint-Gabriel, on est très accueillants. On aime ça faire des partys [et] un événement n'attend pas l'autre. On veut mettre ça de l'avant , explique le président du comité du 150e anniversaire, Louis Georges Lévesque.

« Au niveau logistique, on est habitués aux gros partys à Saint-Gabriel. Je pense qu’on va en ajouter un sur la liste! » — Une citation de Louis Georges Lévesque, président du comité du 150e anniversaire

Les membres du comité du 150e anniversaire de Saint-Gabriel-de-Rimouski Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le premier événement aura lieu en janvier et commémora le carnaval qui s’est tenu pendant 35 ans dans la municipalité.

Le tout culminera le 6 décembre, date de l’érection canonique de Saint-Gabriel.

Un livre-souvenir pour les 150 ans

L'événement de dimanche a aussi été l'occasion de lancer un livre-souvenir.

Dans Saint-Gabriel-de-Rimouski : une paroisse en évolution , Jocelyne Des Rosiers relève les faits marquants des 150 dernières années.

« Les gens de Saint-Gabriel ont été très généreux pour me raconter leur histoire. » — Une citation de Jocelyne Des Rosiers, auteure

Les profites de la vente du livre de Jocelyne Des Rosiers seront versés au Fonds Jeunesse Sportive de Saint-Gabriel-de-Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

La première partie du livre est consacrée à la chronologie des événements, alors que la deuxième retrace des personnages, des récits, des entreprises et plusieurs anecdotes.

J'en ai qui sont drôles. J'en ai qui sont tristes, aussi. J'ai raconté des accidents, des choses tristes qui sont arrivées autrefois dans les moulins à scie, lors de la drave. [...] Il y a quelqu'un d'ici qui a été pris dans la mine de Murdochville. Il m'a tout raconté , explique Jocelyne Des Rosiers.

Le livre est disponible dans les librairies de la région de Rimouski.