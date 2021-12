L’équipe de 12 voix, un piano part à Montréal

Étant donné le retour progressif dans les salles de spectacles, l’équipe de Québec Issime a de basses attentes pour ses concerts dans la métropole.

Sur 1 400 places disponibles, ils s'attendent à recevoir environ 500 personnes pour chaque représentation. Mais tout de même, les artistes ont très hâte de retourner au Théâtre Maisonneuve.

C’est le même sentiment de retour au bercail quand on est venu au Palace, explique le directeur artistique et pianiste Pierre Doré. C'est un peu la même chose pour le Théâtre Maisonneuve parce que ça fait quand même 19 ans qu'on y allait à chaque année.

Après cette série de spectacles, la prochaine production de Québec Issime sera Décembre, qui sera offert en webdiffusion.

Des répercussions financières après une annulation

À la suite d'une panne d’électricité vendredi dans le quartier d’Arvida, le souper spectacle de 12 voix, un piano, avait dû être reporté.

L'équipe de Diffusion Saguenay a rapidement dû réagir.

C’était beaucoup de stress, on a eu une gestion de crise à faire effectivement, rejoindre les groupes pour éviter de se déplacer le plus rapidement possible, a alors précisé la directrice des événements de Diffusion Saguenay. Claudine Bourdages. Des impacts financiers importants, au niveau de l'organisation, qui sont difficiles à chiffrer pour le moment puisque le spectacle a été remis.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.