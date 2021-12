Apprentissage en personne à l’Université York : des étudiants se disent abandonnés

La récente décision de l'Université York de revenir à l'apprentissage en personne dès le prochain semestre suscite des réactions négatives de la part de certains membres du personnel et d'étudiants qui affirment que cette décision est précipitée, qu'elle n'est pas sécuritaire et qu'il leur sera impossible de terminer leur diplôme à temps.

À la fin du mois d'octobre, l’université a informé les étudiants et le corps enseignant qu'à partir de janvier, la majorité des cours ne seront plus proposés par vidéoconférence. 80 % des cours seront offerts en personne uniquement.

Puis, en novembre, l'université a ajouté certains cours à la liste de ceux qui seront disponibles en personne seulement.

Près de 10 000 personnes ont signé une pétition demandant à l'Université York d'être plus flexible et de permettre aux étudiants de continuer à apprendre en ligne s'ils le souhaitent.

Si quelqu'un doit être accommodé, ce sont les étudiants , a déclaré Carrie Cooper, qui en est à la dernière année de son diplôme d'histoire.

C'est nous qui payons les frais de scolarité. Nous essayons d'obtenir notre diplôme et de traverser la pandémie.

La seule façon dont elle a pu payer les frais de scolarité - environ 750 $ par cours - ces deux dernières années, c'est en vivant chez ses parents à London, en Ontario, en occupant deux emplois à temps partiel et en apprenant à distance.

Elle avait l'impression que l'option hybride serait disponible même si l'université privilégiait l'apprentissage en personne.

Cependant, depuis le 19 novembre, la plupart de ses cours ne sont plus offerts qu'en personne. Elle dit qu'elle ne pourra pas obtenir tous les crédits dont elle a besoin pour obtenir un diplôme avec mention et qu'elle se contentera plutôt d'un baccalauréat.

Nous sommes toujours en situation de pandémie. Je ne sais pas pourquoi nous agissons comme si c'était terminé , a déclaré Mme Cooper. Et cela ne fait qu'alourdir la charge mentale des étudiants.

Un préavis trop court, selon un étudiant

Le porte-parole de l'Université York, Yanni Dagonas, a déclaré à CBC News que l'école avait constamment communiqué ses plans au personnel et aux étudiants par le biais de courriels de masse et de publications sur les médias sociaux. La première fois qu'elle a partagé des détails sur ses attentes en matière d'apprentissage en personne, c'était le 19 octobre, et un mois plus tard, elle a mis à jour les formats de cours, y compris le passage de plusieurs cours en ligne à des cours en personne.

Nous reconnaissons que les étudiants ont besoin de prévisibilité afin de planifier les trimestres à venir , a déclaré M. Dagonas.

Il a ajouté que l'université a également pris des mesures de sécurité, notamment en fournissant des tests rapides et du désinfectant pour les mains sur le campus et en améliorant la circulation de l'air dans les bâtiments.

Mais Maija Goranson, étudiante en deuxième année de psychologie, a déclaré que les cours qui sont encore proposés en ligne sont tous complets. Et quatre de ses cinq cours sont maintenant offerts en personne seulement.

Au début de la pandémie, elle a déménagé à Atikokan, en Ontario, à l'est de Thunder Bay. Le retour à Toronto à temps pour le semestre d'hiver n'est pas envisageable sur le plan financier ou logistique, dit-elle.

Je ne suis pas complètement opposée à l'idée d'y retourner en personne. J'aimerais simplement qu'on nous donne plus de temps pour nous préparer , a déclaré Mme Goranson. J'ai eu l'impression que ça s'est passé du jour au lendemain.

Elle dit qu'elle n'a pas d'autre choix que d'abandonner quatre cours et d'essayer de les rattraper à l'avenir.

Difficile pour le personnel, selon le syndicat

Dans toute la province, les universités ont adopté des approches différentes pour faire face à la pandémie cette année scolaire.

L'Université York exige que ses étudiants soient vaccinés pour aller sur le campus.

Les universités Western et Queen's ont pour la plupart repris l'enseignement en personne cet automne, tandis que l'Université McMaster a continué à offrir la plupart des cours en ligne.

De son côté, l'Université Ryerson offre environ 20 % de ses cours en personne. Cette proportion augmentera au prochain semestre. La plupart des départements continueront à offrir des options en ligne.

Difficile pour les étudiants aussi

Bien que de nombreux étudiants souhaitent revenir à l'apprentissage en personne, l'université devrait être plus flexible pour les étudiants internationaux et ceux qui n'ont pas de logement à Toronto, explique Riaz Nandan, président de l’association étudiante de l’université.

Selon les règles de la province, la distanciation physique n'est pas requise pour les salles de conférence, qui peuvent accueillir des centaines de personnes.

Vanessa Lehan, qui enseigne la philosophie à l'Université York, dit qu'elle a accepté d'accommoder les étudiants qui ne peuvent pas assister aux cours en personne pendant l'hiver, mais elle prévoit que cela doublera sa charge de travail. Elle espère que l'université fera volte-face en ce qui concerne l'apprentissage en personne ou qu'elle s'attaquera aux obstacles auxquels sont confrontés certains étudiants et membres du personnel.

Avec les informations de CBC News