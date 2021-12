Attirer des citoyens d’outre-mer, oui... mais comment?

Parlez-en au Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette (CFRN), qui souhaite accueillir une trentaine de jeunes venant de l'île de la Réunion pour la session d'automne 2022.

Le projet vise à lutter contre la rareté de main-d’œuvre dans des domaines comme la soudure, la mécanique agricole ou encore les soins infirmiers de base, mais aussi à contrer la baisse des inscriptions dans ces domaines, boudés par les jeunes d'ici.

Le Bas-Saint-Laurent a une longue tradition d'accueil à l'égard des jeunes de l'île de la Réunion, mais cet accueil se fait généralement dans les cégeps. Le CFRNCentre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette souhaite ainsi s'inspirer de l'expérience des milieux collégiaux pour garnir sa banque d'étudiants.

Matane a presque 40 % de ses élèves qui sont proviennent de l'international. Donc, ça fonctionne et ça permet à des établissements scolaires en région de survivre pour certains programmes , affirme Jean-Pierre Perouma, agent de développement au CFRNCentre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette .

Jean-Pierre Perouma est l'agent de développement du Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

La directrice adjoint du Centre de formation professionnelle, Geneviève DeRoy, abonde. On sait qu'il y a rareté de main-d'œuvre en région et partout au Québec, mais on a aussi une pénurie au niveau des inscriptions dans certains programmes en formation professionnelle. On se disait que ça pouvait être une belle solution , plaide-t-elle.

Sauf que...

Une belle solution mais qui présente des défis aussi terre-à-terre que le manque de logements à Rimouski, sans compter l'effort d'intégration nécessaire.

Élément capital; ces jeunes parlent français. Toutefois, ils vivent sous un climat tropical et très loin d'ici, sur un territoire français insulaire, situé à l'Est du continent africain.

« Ce n'est pas seulement de les accueillir dans notre centre. Il y aura une formation avant même que ces gens-là arrivent, soit une formation d'environ 300 heures pour les préparer au choc culturel. » — Une citation de Geneviève DeRoy, directrice adjointe du CFRN

Le CFRN souhaite recruter environ 30 étudiants réunionais. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Autre élément à noter: le marché du travail québécois représente des opportunités que les jeunes Réunionnais n'ont pas à la maison, soit une rareté de travailleurs et un défi démographique important, notamment avec le vieillissement de la population.

Notre objectif, c'est de les attirer et de les retenir , tranche M. Perouma. L'excellence de notre accueil, notamment en les préparant au choc culturel, [va être déterminant] .

Le recrutement est déjà en cours et, déjà, certains Réunionnais se sont engagés à déménager au Bas-Saint-Laurent.

D'après le reportage de Denis Leduc