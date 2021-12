Des conditions météo difficiles pour commencer la semaine en Abitibi-Témiscamingue

D'importantes précipitations de neige et de la poudrerie par endroit avec de forts vents vont caractériser le début de la journée lundi.

Les déplacements pourraient être difficiles explique l'organisme fédéral puisque la visibilité sera réduite par moment.

« Ça va être quand même un peu compliqué lundi matin, il faudra redoubler de prudence, réduire la vitesse si on doit prendre la route. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin

Jusqu'à 15 cm de neige sont attendus dans plusieurs secteurs, explique le météorologue Jean-Philippe Bégin.

Au courant de la journée lundi, la neige pourrait devenir mêlée de bruine verglaçante pour le secteur de Rouyn-Noranda, alors que pour les secteurs plus au sud-est vers Val-d'Or, on pourrait avoir quelques goûtes de pluie en après-midi, mais très bref avant que les vents ne passent au secteur nord-ouest en fin d'après-midi lundi et en soirée, des vents en rafales à 50 km, et les températures seront rapidement à la baisse. Si on va frôler le point de congélation près de Val-d'Or et peut-être légèrement le dépasser, la température va chuter rapidement en soirée et la nuit lundi, on va avoir - 20 degrés Celsius , dit-il.

Le système touchera plusieurs régions de la province et pourrait amener jusqu’à 25 centimètres de neige notamment sur la grande région de Québec.