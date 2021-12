Lions : le temps donne-t-il raison à Marc-André Bergeron?

Six victoires consécutives. Le temps est-il en train de donner raison au directeur général des Lions, Marc-André Bergeron?

Le grand architecte de la formation trifluvienne disait, avant le début de la saison, que son équipe serait compétitive, et ce, même si elle n’avait pas encore posé une seule lame sur la glace du Colisée Vidéotron.

Bien des amateurs ont remis en doute ses paroles, lorsque l’équipe a encaissé quatre défaites en cinq parties en lever de rideau. L’entraîneur-chef Éric Bélanger a même démontré des signes d’impatience.

Éric Bélanger est l'entraîneur des Lions de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Manifestement, il ne fallait qu’allumer la mèche pour provoquer l’explosion. L’équipe a remporté sept de ses huit derniers matchs, signant la victoire à ses six dernières sorties.

Les Royals de Reading ont quitté Trois-Rivières la tête entre les jambes après avoir encaissé des revers de 5-1, 9-1 et 3-2. Une semaine plus tard, les Lions reviennent de la Floride avec trois autres gains en poche après avoir défait les Everblades 5-4, 3-2 et 6-3.

Abbandonato domine, les Lions montent au classement

Le meilleur buteur des Lions, Peter Abbandonato, présente maintenant un dossier de 11 buts et 12 mentions d’aides pour un total de 23 points en seulement 17 matchs. Il est le troisième meilleur buteur du circuit entier et vient au cinquième rang dans la colonne des points.

Les sept buts en avantage numérique inscrit par Abbandonato lui permettent de trôner seul au premier rang du circuit de la ECHL.

La fiche de 10 victoires et sept revers des Lions leur confère 20 points au classement général. Ils sont ainsi troisièmes de la division Nord et 12e du circuit entier, sur 27 équipes.