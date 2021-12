Les familles des victimes de violence par armes à feu veulent plus de soutien

À quelques semaines de la fin de l’année 2021, les fusillades mortelles à Toronto ont déjà dépassé celles de l’année dernière. Les familles des victimes demandent une approche de santé publique et davantage de ressources pour répondre à ce problème qui traumatise les communautés.

En date du 29 novembre, 41 personnes ont été tuées par arme à feu cette année comparativement à 38 morts à pareille date l’année dernière, selon les données du service de police de Toronto.

En 2020, il y a eu 440 fusillades et décharges d’armes à feu, alors qu’il y en a eu 373 jusqu’à présent cette année. Ce chiffre inclut toute fusillade où une personne est blessée après le déchargement d’une arme à feu, ce qui peut également inclure les tirs accidentels ou les tirs de célébration.

Certains disent cependant que les victimes de la violence par arme à feu ne sont pas seulement les personnes qui sont frappées par une balle.

Les membres de la famille et la communauté des victimes restent sous le choc du traumatisme et ont besoin de ressources, et celles-ci ne sont pas toujours accessibles.

Le fils d’Evelyn Fox, Kiesingar Gunn, a été tué par une balle perdue à Liberty Village à Toronto le 11 septembre 2016, alors qu’il avait 26 ans.

Cela fait cinq ans, mais c’est comme hier pour moi, déclare-t-elle.

J’attends toujours que mon fils passe la porte et me demande ce qu’on mange pour souper , dit-elle. Certains jours, la réalité est comme une claque dans le visage.

Après la mort de son fils, Evelyn Fox a cherché des services communautaires pour les familles de victimes de la violence par armes à feu. Quand elle n’a pu trouver de tels services, elle a décidé de créer son propre organisme communautaire, Communities For Zero Violence.

Mme Fox dit qu’elle veut une approche axée sur les communautés locales en ce qui concerne la violence armée, plutôt que plus de présence policière.

Un sentiment d’impuissance

La députée provinciale de Scarborough-Guildwood Mitzie Hunter propose d’ailleurs un nouveau projet de loi pour trouver une solution à la violence par arme à feu à Toronto. Elle veut modifier la Loi sur l’assurance-maladie pour inclure des services de soutien social et psychologique pour les survivants de violence armée et tous ceux qui ont été touchés par ce type de violence.

S’il est adopté, le projet de loi 129 fera en sorte que la violence par arme à feu soit traitée comme un problème de santé publique, et les services offerts seront couverts par l'Assurance-santé de l'Ontario.

Il s’agit d’une crise de santé publique, explique-t-elle. Nous devons briser les cycles de violence dans nos communautés pour leur permettre de guérir.

Evelyn Fox, pour sa part, se dit déçue qu’un tel projet de loi n’ait pas été présenté auparavant, mais elle est heureuse du progrès malgré tout.

Si nous ne nous préoccupons pas du fond du problème, la violence par arme à feu va perdurer et la police devra continuer de chasser des balles tous les jours , évoque-t-elle.

Zohra Rahman est directrice de l’équité et de la communauté à YouthLink, un organisme de santé mentale à Toronto pour les jeunes et leurs familles. Selon elle, le projet de loi de Mitzie Hunter permettra un soutien important qui n’existe pas actuellement.

Or, YouthLink a organisé mercredi une table ronde avec Mme Hunter et des membres de la communauté touchés par la violence par armes à feu pour discuter du projet de loi.

C’est très important pour la ville de Toronto. Si nous ne prenons pas la situation en main, elle ne va que s’empirer, a déclaré Zohra Rahman lors de la discussion.

Mme Rahman est une ancienne conseillère pour gérer des traumatismes et elle constate que la pandémie a été très difficile pour plusieurs jeunes en matière de violence.

J’ai perdu plus de 30 jeunes dont l’avenir était si prometteur à cause de la violence par armes à feu, dit-elle. Il est difficile d’avoir de l’espoir présentement puisqu'il n'y a tout simplement pas de ressources.

D'après les information de CBC News