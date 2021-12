Des organismes soulignent l’implication des bénévoles dans la communauté

L'occasion pour le Centre de Bénévolat de la Vallée-de-l’Or de rappeler l'importance de l'apport des bénévoles à la communauté.

L'organisme offre plusieurs services à la population notamment l'aide alimentaire, de l'accompagnement transport ou remplir des déclarations de revenus.

Chaque semaine, une cinquantaine de familles et une centaine de personnes vivant seules font appel aux services du centre.

Et même si la demande semble se stabiliser après une hausse au début de la pandémie, l'organisme insiste sur l'implication bénévole qui ne doit pas réduire.

On est très chanceux. On a une bonne banque, une bonne équipe de bénévoles qui sont là de façon régulière. Je dirais une vingtaine au niveau de la banque alimentaire et aussi au niveau de l’accompagnement transport. Mais on manque un peu d’implication au niveau de l’accompagnement transport et on en recherche d’ailleurs , insiste la responsable de l'action communautaire au Centre de bénévolat de Val-d'Or, Karine Fréchette.

Elle insiste pour dire que l'implication des plus jeunes est aussi importante.