Le Québec recense 1256 nouveaux cas déclarés de COVID-19

Les autorités sanitaires font état dimanche de 1256 nouveaux cas déclarés de COVID-19 au Québec et d’un décès supplémentaire causé par la maladie par rapport à hier.

Depuis le début de la pandémie, on enregistre 11 587 décès attribués au coronavirus.

La santé publique rapporte également une diminution des hospitalisations au nombre de six au cours des dernières 24 heures dans la province.

Cela se traduit sur le terrain par 13 nouvelles admissions dans les établissements de soins et 19 nouvelles sorties.

Au total, on compte 219 hospitalisations sur l’ensemble du territoire, dont 59 patients traités aux soins intensifs.

Pour l’heure, on dénombre par surcroît 819 éclosions actives au Québec.

Dans la journée de samedi, 33 507 analyses de tests de dépistage ont été effectuées.

Au chapitre de la vaccination, Santé Québec indique que samedi environ 21 000 enfants âgés de 5-11 ans ont reçu une première dose de vaccin contre la CVID-19 et que 2785 personnes âgées de 70 ans et plus ont obtenu leur troisième dose.

Selon le plus récent bilan, 86 % des Québécois de plus de 5 ans avaient reçu une première dose de vaccin, et 81 % en avaient reçu deux.