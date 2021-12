De la neige et le froid arrivent à Winnipeg dimanche après-midi

Selon l’agence fédérale, 2 à 5 cm de neige sont attendus à Winnipeg et dans la vallée de la rivière Rouge dimanche après-midi. Un front froid suivra cette dépression.

Des vents du nord-ouest soufflant en rafales dans le sillage de ce front froid donneront le coup d'envoi à des températures beaucoup plus basses et à un refroidissement éolien beaucoup plus intense pour lundi et les jours suivants , indique Environnement Canada.

À Winnipeg, Environnement Canada prévoit que la température passera de -4 degrés Celsius dimanche matin à -26 degrés Celsius dans la nuit. Le refroidissement éolien atteindra -25 au cours de l’après-midi et -38 au cours de la nuit.

Ces vents soufflant en rafales occasionneront un peu de poudrerie sur les endroits à découvert plus tard cet après-midi et au cours de la soirée. Ces conditions nuiront à la visibilité sur les routes et dans les environs de la ville , est-il écrit.

Le bulletin météorologique spécial est en vigueur à Winnipeg et dans le secteur de Steinbach - Saint-Adolphe - Emerson - Vita - Richer, au sud-est de la ville.

Les Blue Bombers de Winnipeg affrontent les Roughriders de la Saskatchewan lors de la finale de la Division ouest de la LCFLigue canadienne de football dans la capitale manitobaine. Le match sera présenté à compter de 15 h.

Un avis de poudrerie est en vigueur à l’ouest de Winnipeg, pour les secteurs de Morden - Winkler - Altona - Morris et Portage la Prairie - Headingley - Brunkild - Carman.

Des vents du nord-ouest soufflant en rafales dans le sillage de ce front froid réduiront la visibilité dans la poudrerie à certains endroits tard cet après-midi et ce soir , selon Environnement Canada.