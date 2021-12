Avertissement de tempête hivernale en Outaouais et dans l’est ontarien

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur en Outaouais et dans quelques secteurs de l'est ontarien.

En Outaouais, on prévoit entre 15 et 20 centimètres d'accumulation de neige à partir de dimanche en fin de journée.

À Gatineau, les précipitations commenceront à tomber sous forme de neige tard en après-midi puis elles devraient se changer en pluie verglaçante tôt lundi matin.

À Ottawa et dans la majorité de l'est ontarien, on prévoit des accumulations de neige entre 5 et 10 centimètres dans la majorité des secteurs. Un avertissement de pluie verglaçante est également en vigueur.

Environnement Canada prévient que l'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles par endroit et recommande aux automobilistes d’évaluer la possibilité de retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

Pour les gens qui seront sur les routes, c’est important de prendre un peu plus de temps qu’à l’habitude et de garder ses distances avec les autres automobilistes , rappelle Steven Flisfeder, météorologue chez Environnement Canada.

Avec les informations de Rosalie Sinclair.