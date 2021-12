Les États-Unis misent sur l’innovation et leurs alliés pour faire obstacle à la Chine

Associated Press

Le Pentagone entend collaborer davantage avec le secteur privé pour développer de nouvelles technologies et renforcer ses relations avec ses alliés de la région indopacifique dans le but de maintenir un avantage compétitif sur la Chine, a déclaré samedi le secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin.

Dans le cadre d'un discours au Forum Reagan de la Défense nationale américaine, en Californie, M. Austin a déclaré que les récentes activités militaires chinoises et l'attitude agressive de la Chine dans la région indopacifique, incluant autour de Taïwan, étaient troublantes.

Et si les États-Unis demeurent fidèles à leur politique de longue date de Chine unique , ils travaillent en parallèle à soutenir Taïwan afin que l'île autonome soit en mesure de se défendre.

« Nous avons le regard lucide face aux défis que représente la Chine. Mais la Chine n'est pas un adversaire qui mesure 10 pieds. Nous sommes l'Amérique. » — Une citation de Lloyd Austin, secrétaire américain de la Défense

L'Amérique n'est pas un pays qui craint la compétition. Et nous allons battre cette compétition avec confiance et détermination, pas avec panique et pessimisme , a-t-il ajouté.

Ce discours du secrétaire à la Défense survient dans le contexte où les États-Unis peinent à contrer la croissance de la puissance économique et militaire de la Chine, qui a fait d'énormes progrès dans les domaines de l'espace, des technologies et du nucléaire.

L'enjeu de Taïwan

Le défi demeure de contrer la montée en puissance de Pékin, tout en évitant la confrontation directe. La tension continue tout de même de monter entre les États rivaux alors que la Chine déploie de plus en plus de chasseurs dans l'espace aérien à proximité de Taïwan, alimentant la crainte d'une éventuelle invasion.

La politique américaine de Chine unique reconnaît Pékin à titre de gouvernement de la Chine, mais permet des relations informelles ainsi que des relations militaires avec Taïpei.

Interrogé à savoir si les opérations militaires chinoises autour de Taïwan devraient être interprétées comme des exercices en vue d'une invasion, Lloyd Austin a reconnu que le tout ressemble pas mal à de l'exploration de leurs véritables capacités et certainement à une répétition .

Mais, il s'empresse d'ajouter que les États-Unis ne cherchent pas la confrontation avec la Chine et qu'il est donc important que les deux États continuent de communiquer et de favoriser la transparence.

Avant son saut en Californie, M. Lloyd était en Corée du Sud pour son troisième voyage dans la région indopacifique depuis sa nomination plus tôt cette année.

En matière d'innovations technologiques, le secrétaire à la Défense croit que les États-Unis doivent faire des progrès dans les systèmes autonomes, les nanotechnologies et l'intelligence artificielle pour que cela profite plus rapidement à son industrie de la défense.