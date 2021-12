Deux stations de ski lancent leur saison en Outaouais

La fin de semaine marque le coup d’envoi de la saison de ski en Outaouais. Pour l’occasion, deux stations de ski ont ouvert leurs portes, et ce, au grand bonheur des amateurs, mais aussi des dirigeants.

Et Dame Nature est finalement arrivée avec de la neige naturelle samedi matin , a souligné avec justesse la directrice adjointe du Camp Fortune, Erin Boucher.

Jusqu’à maintenant, peu de neige était tombée dans la région. Heureusement, les canons à neige ont pu permettre l’ouverture de deux pistes.

Les enfants et les adultes espèrent profiter d'une belle saison. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Notre saison a été courte l’an dernier, alors ça fait du bien de recommencer cette année. On va espérer moins de restrictions et qu’elle va durer plus longtemps , a lancé un skieur bien heureux.

À l’hiver 2021, le couvre-feu instauré par la santé publique québécoise a raccourci de nombreuses soirées de ski, notamment celles du jeune Loïc Laflamme. Ce n’était pas très l’fun parce que j’habite à Val-des-Monts. Il fallait que ma mère vienne me chercher tôt, mais maintenant, je vais pouvoir en faire plus souvent.

Avec le peu de neige, il a fallu des canons à neige pour ouvrir deux pistes. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Bien que les restrictions sanitaires soient allégées cette semaine, il n’en demeure pas moins que certains skieurs et planchistes ne comptent pas baisser leur garde de si tôt. La raison : le variant Omicron, qui a fait son entrée à Ottawa au début de la présente semaine.

Je suis dans l’incertitude. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C’est inquiétant , a lancé Carol Verreault.

Beaucoup de gens rencontrés sur place se disent toutefois rassurés que le passeport vaccinal soit en vigueur dans les centres de ski.

On se croise les doigts. On espère que ça va être un peu mieux cette saison , a ajouté Erin Boucher, du Camp Fortune.

Ce début de saison de glisse était attendu de beaucoup de skieurs et planchistes. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Une saison prometteuse

La semaine dernière, des stations de ski de l’Outaouais ont tenté d’accélérer leur campagne de recrutement afin de pourvoir les nombreux postes vacants.

À Wakefield, le Sommet Edelweiss avoue avoir composé avec une pénurie de personnel, mais parvient à garder la tête hors de l’eau.

On est chanceux, car on a une banque d’employés chaque saison. Ici, on est comme une famille , a dit Geneviève-Audrey Mercier, la chef d’équipe du restaurant-bar de l’endroit.

Le Sommet Edelweiss est situé à Wakefield. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Là-bas, les deux premières fins de semaine sont réservées exclusivement aux membres. Ensuite, la station ouvrira toutes ses pistes de façon progressive.

Depuis l’an dernier, il y a un grand engouement pour le ski, ce l’est encore plus cette année , a constaté le directeur général Jean-Sébastien Saia.

Force est de constater qu’on doit lui donner raison, car tous ses abonnements saisonniers ont trouvé preneur au mois de septembre, s’envolant comme des petits pains chauds.

Avec les informations de Nafi Alibert