Le pipeline Trans Mountain rouvrira dimanche

Depuis que l'intégrité de l’oléoduc a été confirmée et qu'une évaluation géotechnique de l’environnement a été effectuée, la société d'État Trans Mountain Corporation estime pouvoir déclarer que rien n'indique que le pipeline ait subi de dommages ou de fuites lors de sa fermeture.

Des efforts considérables et soutenus ont été déployés à la remise en fonction de l’oléoduc , dit l'entreprise dans un communiqué. Les équipes ont travaillé 24 heures sur 24 pour dégager les routes, construire des ponts et contrôler les cours d'eau dans le but d’accéder au pipeline et de le réparer.

La réouverture est sujette à l’approbation de la Régie de l’énergie du Canada.

Tracé de l'oléoduc TransMountain Photo : Radio-Canada

Des équipes d'intervention d'urgence seront sur place dimanche lors de la remise en service. Des travaux tels que le blindage des berges ou le déplacement de tronçons du pipeline continueront après la réouverture.

Trans Mountain livre quelque 300 000 barils de pétrole brut et de produits raffinés chaque jour vers la côte ouest. Le projet d'expansion de l'oléoduc vise à transporter 590 000 barils supplémentaires chaque jour.

Une limite sur l’achat de l’essence demeure en vigueur en Colombie-Britannique, soit un maximum de 30 litres à la fois, jusqu’au 14 décembre.