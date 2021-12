PQ en congrès à Trois-Rivières : la situation du parti en Mauricie

Dans la région, les militants se retroussent les manches en cette année préélectorale.

La Mauricie a déjà été dans les années 1990 et 2000 entièrement acquise au PQParti québécois , ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, alors que les circonscriptions sont toutes représentées par la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le président de l’Association du Parti québécois de la Mauricie, Richard Perreault, affirme que la recherche de candidats est amorcée.

On va essayer d'aller chercher les meilleures candidatures possibles et d’avoir une équité au niveau des hommes et des femmes. C'est le travail que les quatre circonscriptions font présentement , explique-t-il.

Un défi de taille

Ramener au bercail les électeurs du PQ sera difficile, concèdent des militants.

Le défi est d’abord de convaincre ceux qui, en 2018, ont voté pour la CAQCoalition avenir Québec uniquement pour retirer le pouvoir au Parti libéral.

« Faut continuer à être convaincant, de défendre l'autonomie du Québec, ce que fait M. Legault. C'est un parti autonomiste, en passant, mais en laissant toujours la porte qu’éventuellement, ce sera peut-être cette séparation-là. » — Une citation de Noëlla Champagne, ex-député du Parti québécois dans Champlain

La CAQCoalition avenir Québec étant un parti nationaliste, le chef du PQParti québécois Paul St-Pierre Plamondon doit se démarquer. C’est ce qu’il compte faire en réclamant l'indépendance dans un premier mandat. Un programme qui ravit le président de l’association régionale. C'est vraiment de dire qu’on veut un pays, de quelle façon ça va se réaliser et ça va être quoi les avantages. On va sortir notre argumentaire de 1995, qu'on a tenu tranquille depuis ce temps-là , soutient Richard Perreault.

Durant le congrès, les militants ont voté sur de nombreuses propositions qui serviront de socle pour l'élaboration de la plateforme électorale en vue des élections l’an prochain.

D'après les informations de Marc-Antoine Bélanger