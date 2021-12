Les enfants de la municipalité rurale d’Alexander ont vécu le marché public de Noël

C'est le quatrième événement du genre organisé depuis 5 ans pour les enfants de la municipalité rurale d'Alexander.

Jouets, vêtements, livres et plus encore : beaucoup d’objets et d’articles étaient à la portée des enfants. Ainsi, ceux-ci pouvaient acheter des cadeaux à offrir à leurs proches pour les Fêtes de fin d'année, avec moins d'un dollar.

Au total, 30 000 articles étaient mis à la disposition des jeunes, grâce aux dons réalisés l'année écoulée.

Il en reste de l'année passée et aussi on a eu beaucoup de nouveaux articles. On a eu des dons des gens de la communauté et plusieurs magasins qui nous ont fait des dons de jouets neufs aussi , explique Cédelynne Lachance, une bénévole.

Les bénéfices réalisés à la suite de ce marché seront réinvestis dans des organismes de la communauté pour soutenir, entre autres,des activités culturelles et récréatives.

Avec les informations d'Émile Lapointe