Un match du Phoenix de Sherbrooke dédié à la communauté LGBTQ+

Même si l'équipe sherbrookoise s'est inclinée 5 à 1 contre les Sea Dogs de Saint-Jean au cours de cette partie, cinq organismes de l'Estrie ressortiront gagnants à la suite de ce match.

En prévision de l'événement, une centaine de billets ont été distribués à des membres de la communauté LGBTQ+. Des chandails arc-en-ciel à l'effigie du Phoenix ont aussi été vendus aux profits d'organismes, dont GRIS-Estrie et TransEstrie. Sur le vêtement on peut lire la phrase :« Le hockey est pour tout le monde ».

« Le match qui nous est dédié, c'est un honneur pour nous, mais aussi une marque de reconnaissance pour le monde LGBT dans le sport. » — Une citation de Shine Kolia, de TransEstrie

Sur la glace, les joueurs des deux équipes arboraient un bâton de hockey aux couleurs de l'arc-en-ciel.

L'initiative est saluée par plusieurs organismes qui étaient présents lors de la partie samedi.

C'est une belle reconnaissance, c'est super important qu'il y ait des symboles forts parce que les jeunes se reconnaissent beaucoup dans les modèles et quand on voit les joueurs du Phoenix porter les couleurs, ça fait énormément avancer la cause , croit Myriam Pelletier-Gilbert de Fierté Sherbrooke Pride.

Une initiative d'éducation

Le Phoenix explique qu'il est important d'éduquer les joueurs et le public au sujet de l'inclusion dans le sport. L'objectif est de mettre en relief le fait que l'orientation sexuelle ne devrait pas constituer un obstacle à la pratique du hockey.

« On est une communauté inclusive, on célèbre la différence. Les équipes de la LHJMQ on a une notoriété et c'est important de s'en servir pour continuer le progrès d'une société. » — Une citation de Josée Desjardins, la directrice des opérations du Phoenix de Sherbrooke

On a des gens qui seront ici pour la première fois ce soir, parce que c'est une initiative qui a amené des gens nouveaux qui ne connaissent peut-être pas le hockey, alors on est fiers de leur faire goûter à notre sport , souligne Josée Desjardins.

Le Phoenix jouera également sa prochaine partie pour soutenir une cause. Mardi, c'est aux profits de la fondation Rock-Guertin que l'équipe montera sur la glace.

Avec les informations de Jean Arel