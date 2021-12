Les médecins canadiens lancent un appel à l’aide pour réduire les listes d’attente

Son médecin l’a assurée qu’il s’agissait d’un problème courant et que le report de l’intervention ne présentait aucun danger.

Mais les kystes ont grossi et la douleur est devenue plus intense. Quand elle fait des activités avec son époux et son fils de 11 ans, elle doit prendre des pauses et se reposer. Les douleurs abdominales et la pression m’arrêtent net , dit Mme Sword, qui vit à Sherwood Park, en Alberta.

L’opération devait finalement avoir lieu en septembre, mais la quatrième vague a frappé l’Alberta de plein fouet, ce qui a entraîné un nouveau report. Je suis allée dans la salle de bain, je me suis assise sur le plancher de la douche et j’ai pleuré , raconte-t-elle.

Cheryl Sword doit s'accorder un répit lors d'activités en famille en raison de la douleur. Photo : Avec l'autorisation de Cheryl Sword

Cheryl Sword est une des centaines de milliers de Canadiens dont les opérations et les examens diagnostiques ont été retardés, selon l’Association médicale canadienne.

Une étude récente commandée par l’association à la firme de consultants Deloitte estime qu’il y a des arriérés de 327 800 procédures médicales. Il en coûterait, selon le rapport, 1,3 milliard de dollars pour revenir aux temps d’attente d’avant la pandémie.

Ce nombre est encore plus élevé si l'on tient compte de certaines procédures supplémentaires et des opérations non urgentes annulées pendant la quatrième vague dans certaines provinces, selon le rapport.

Des problèmes qui s’aggravent

Les hôpitaux accordent la priorité aux interventions urgentes et à celles qui vont sauver la vie du patient, mais les reports ont des conséquences pour les patients qui, comme Mme Sword, qui ne remplissent pas ces critères.

Quand des services d’imagerie, des tests, des biopsies, des interventions chirurgicales sont retardés, les problèmes de bien des patients s’aggravent , commente la Dre Katharine Smart, présidente de l’Association médicale canadienne.

Au lieu d’avoir un problème qui pourrait être réglé facilement ou nécessiter une procédure non invasive, on se retrouve avec un problème qui est pire pour le patient , explique-t-elle.

L’ AMCAssociation médicale canadienne avait réclamé une première fois du financement d’urgence en octobre 2020, pour réduire les listes d’attentes qui s’allongeaient, en avertissant que le problème allait s’aggraver si la réponse tardait. Les prédictions d’octobre 2020 se sont matérialisées, soutient la Dre Smart.

Dans leur plateforme électorale, les libéraux fédéraux ont promis d’investir immédiatement 6 milliards de dollars supplémentaires pour réduire les listes d’attente. Ils ont aussi promis de négocier des ententes avec tous les territoires et provinces pour s’assurer que les Canadiens qui attendent reçoivent les soins dont ils ont besoin le plus vite possible .

Katharine Smart est pédiatre et présidente de l'Association médicale canadienne. Photo : Radio-Canada / Steve Silva

Katharine Smart constate que cet argent se fait toujours attendre et que les ententes ne semblent toujours pas conclues. Les ordres de gouvernement ont encore beaucoup de mal à collaborer pour régler les problèmes auxquels le système fait face.

Approchés par CBC au sujet de la promesse de 6 milliards, les secrétaires de presse des bureaux du premier ministre Justin Trudeau et du ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos n’ont pu fournir de réponse avant l’heure de tombée.

Dans un courriel, un porte-parole de l’Agence de santé publique du Canada n’a pas commenté directement au sujet de la promesse électorale. Il a souligné que plus de 40 milliards de dollars en transferts en santé sont versés aux provinces et territoires chaque année, auxquels se sont ajoutés 19,1 milliards pour soutenir leurs systèmes de santé en 2020-2021.

Ces investissements aideront le système de santé à fournir aux Canadiens les procédures et les traitements dont ils ont besoin pour demeurer en santé et à rattraper les retards accumulés par le report des interventions , a-t-il soutenu.

D’après les informations de Nicole Ireland, de CBC