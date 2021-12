Laurie LeBlanc entrevoit une année 2022 occupée

On a fait des shows durant l'été. On a plein de shows au Québec l'an prochain, donc c'est plein , annonce-t-il.

L'auteur-compositeur a récemment fait paraître la nouvelle vidéo de sa chanson All In de l’album When It's Right It's Right. Pas de spectacle, on s'arrange! , lance-t-il.

« Pour le moment je ne bouge pas beaucoup, mais j'écris beaucoup, avec un nouveau projet qui va avoir lieu au printemps 2022, français-anglais. » — Une citation de Laurie LeBlanc

Le chanteur originaire de Cap-Pelé est toujours aussi près de ses admirateurs, surtout grâce à ses diffusions en direct sur Facebook, chaque lundi.

C'est sûr que les médias sociaux sont là pour nous autres, ils sont là pour [rester en contact] avec des gens qui sont là et qui aiment ce que je fais , souligne Laurie LeBlanc.

L'artiste se dit aussi choyé d’être accompagné dans cette aventure de sa femme et gérante, Jeannette LeBlanc, qui s'occupe des aspects administration, décor et finances de sa carrière.

La femme de Laurie LeBlanc, Jeannette, occupe une place importante dans sa carrière. Photo : Radio-Canada

C'est sûr que ce n'est pas toujours facile avec sa conjointe, mais on est chanceux que ça adonne bien ce côté-là… Des fois, il y a de petits [accrochages], mais on est chanceux d'avoir une équipe, que ses forces sont mes faiblesses , confie l'artiste.

Laurie LeBlanc ne refuse pas les défis : il prendra bientôt part au défilé de Noël de Bouctouche. Son char allégorique est prêt et lui aussi.

D'après un reportage de Jérémie Tessier-Vigneault