Le voyage dans le Sud à l’hiver 2022, une bonne ou mauvaise idée?

L’hiver dernier, le vaccin contre la COVID-19 était encore inaccessible. Les restrictions de voyage étaient à leur plus haut niveau avec des frontières majoritairement fermées et des quarantaines de 14 jours obligatoires. La situation s’est grandement améliorée ces derniers mois.

Nous commencions à voir des signes de réouverture et après 20 mois, la demande des consommateurs s’est accrue, ce qui s’est traduit par plus de réservations et de forfaits de voyage notamment par des familles souhaitant réserver leurs vacances et voyages d’hiver , constate Richard Smart, le PDG de TICO (Travel Industry Council of Ontario) qui fournit de l’aide et des conseils aux voyageurs ontariens.

Richard Smart, PDG du Travel Industry Council of Ontario (Conseil ontarien de l'industrie du voyage, traduction libre) Photo : Radio-Canada

Toutefois, l’arrivée du variant Omicron vient brouiller les cartes en forçant le Canada, tout comme de nombreux autres pays, à adopter à nouveau certaines restrictions et à fermer ses frontières aux voyageurs de certains pays.

« En quelque sorte, vous faites trois pas en avant, et peut-être que vous reculez de quelques pas avec ces récentes annonces, mais dans un avenir rapproché, la tendance reste à la hausse pour les voyages. » — Une citation de Richard Smart, PDG chez TICO

Richard Vanderlubbe est président de l’agence de voyages Trip Central et membre de l’Association canadienne des agences de voyages (ACTA). Selon les données de sa compagnie, le volume de réservations se situe entre 40 % et 50 % du niveau de 2019. Mais l’activité a ralenti depuis quelques jours, confie-t-il, alors que les clients s’informent et prennent le temps de se décider.

Au final, résume-t-il, la question qui se pose est : est-ce qu’une semaine de soleil vaut le coup de devoir faire cette période additionnelle en isolement au retour? Chaque consommateur fera son propre choix , estime M. Vanderlubbe.

La crainte d'Omicron

Et si ces nouvelles exigences ne rebutent pas tout le monde, le variant Omicron ne manque pas d’être dissuasif à lui tout seul.

Nous avons commencé à recevoir un grand nombre d'appels sur ce que les consommateurs devraient faire pendant la période des Fêtes , explique pour sa part Richard Smart.

Si j'avais l'option, je choisirais de reporter et j'attendrais encore deux, trois, peut-être quatre semaines, jusqu'à ce que nous en sachions plus sur le variant Omicron , répond Ronald Labonté, professeur à l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa.

« Nous sommes tous inquiets, car nous ne savons pas. Et parce que nous ne savons pas, si j’avais le choix, je retarderais [tout voyage] jusqu'à ce que nous en sachions plus. » — Une citation de Ronald Labonté, professeur à l’École d’épidémiologie et de santé publique, Université d’Ottawa

Ronald Labonté, professeur à l'école d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mondialisation contemporaine et l'égalité en matière de santé Photo : Radio-Canada

Il reconnaît toutefois que chaque Canadien est dans son bon droit de vouloir voyager. Il conseille toutefois de redoubler de prudence, et de ne pas baisser la garde concernant les mesures sanitaires, même si celles-ci ne sont pas obligatoires à destination. Selon lui, le port du masque à l'extérieur dans les endroits achalandés serait également préférable.

Enjeu éthique

Mais il rappelle tout de même que la question de la sécurité du voyageur s’accompagne de celle entourant la sécurité des populations locales.

En plus de l’aspect pratique et épidémiologique, l’enjeu du voyage en temps de pandémie est aussi moral, selon Tracy Isaacs.

« Si l’on voyage, on augmente le risque pour nos amis, nos collègues, nos proches lorsque l’on rentre à la maison, mais on augmente aussi le risque des populations dans les destinations du Sud qui n’ont pas les mêmes privilèges de vaccination que nous. » — Une citation de Tracy Isaacs, éthicienne et professeur de philosophie, Université Western

Et en plus du risque de répandre le virus, quel que soit le variant, existe le fait que si un voyageur tombe malade dans un de ces pays, ce voyageur, même s’il peut payer pour ses soins, sera un fardeau supplémentaire sur le système de santé du pays qu’il visite.

Tracy Isaacs, doyenne associée du département académique à la Faculté des arts et des humanités et professeur de philosophie à l'Université Western Photo : Radio-Canada

L’autre souci, selon Ronald Labonté, serait aussi de voir un voyageur canadien transmettre le variant Omicron sur un territoire où la souche n’a pas encore été détectée. Le risque est faible, admet-il, et si Omicron fait comme Delta, il finira pas être partout dans le monde, reconnaît le professeur.

Les pays bien préparés

Pour Paul Vandelubbe, il faut toutefois nuancer. Dans les aires touristiques, les taux de vaccination sont bien plus élevés , explique-t-il, prenant l’exemple de la région de Cancun au Mexique, et des régions touristiques de la Jamaïque. Il note par ailleurs que certains pays, comme Cuba, affichent des taux de vaccination élevés.

Selon notre outil de suivi de la vaccination en continu, Cuba affiche un taux de vaccination à 81,78 % en date de samedi, et deux vaccins ont été approuvés par les autorités sanitaires : Abdala et Soberana02.

Richard Smart, du Travel Industry Council of Ontario, ajoute aussi que ces destinations soleil se sont bien préparées à accueillir les Canadiens cette année.

« Les Caraïbes ont fait un travail formidable pour se préparer [...] avec des protocoles de sécurité qui ont été mis en place dans tout le pays, que ce soit au Mexique, à Punta Cana, en République dominicaine ou dans l'une des îles du sud, tous ont fait un excellent travail et se préparent à recevoir des Canadiens. » — Une citation de Richard Smart, PDG chez TICO

Bon nombre d’hôtels de ces destinations fonctionnent aussi en mode bulle où les touristes sont pris en charge de leur arrivée à leur départ et restent dans des complexes loin des communautés locales, en forfait tout compris, sans avoir à quitter les lieux.

Pour Richard Smart, le conseil aux voyageurs est de faire affaire avec des agences de voyages enregistrées et reconnues pour s’informer sur leur destination, limiter les risques et gérer les annulations.

Un avenir plein d’incertitudes

S’il se veut rassurant, Richard Vanderlubbe de l’Association des agences de voyages du Canada, reconnaît que concernant les voyages, la situation évolue de jour en jour. Omicron n'est peut-être pas aussi mauvais que ce que le monde craint, et les conditions vont s’assouplir. Ou peut-être qu’il sera pire et que les restrictions s’accentueront , lâche-t-il.

Richard Vanderlubbe, président de Tripcentral.ca et membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des agences de voyages (ACTA). Photo : Radio-Canada

Pour l’heure, les voyages sont encore autorisés et les restrictions bien moindres que l’hiver dernier.

Le risque zéro n’existe pas , conclut Ronald Labonté.

Le professeur, dont les recherches portent sur l'impact de la mondialisation sur l’équité dans la santé, la vraie question reste celle de l’équité vaccinale. Le risque d'apparition de nouveaux variants va probablement être de plus en plus grand, jusqu'à ce que nous ayons un taux de vaccination de la population beaucoup plus élevé à travers le monde , renchérit-il.

Au final, selon l'éthicienne Tracy Isaacs, l’aspect moral de voyager en temps de pandémie, n’est pas à propos de ce que l’on a le droit de faire, mais de ce qui a du sens dans la situation actuelle.