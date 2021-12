Après 30 ans, c’est la fin de l’épicerie de St-Isidore

Il n’y a maintenant plus d’épicerie à Saint-Isidore, dans l’est ontarien. Samedi soir, les propriétaires du Valu-Mart ont mis la clé sous la porte du seul marché alimentaire du village après une aventure de 30 ans.

Les propriétaires de l’épicerie, Lyne et Jacques Roy, ont profité de la journée pour faire leurs adieux à leurs clients.

C’est dur à voir, mais c’est la réalité. C’est la dernière journée , a résumé Jacques Roy.

On s’est fait des amis, des connaissances. Ce sont beaucoup plus que des clients! , a poursuivi Lyne Roy.

Les propriétaires de l’épicerie, Lyne et Jacques Roy (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

D’heure en heure, les tablettes déjà dégarnies se vidaient de plus en plus. Il n’y avait plus d’aliments frais, mais il restait des conserves en liquidation.

Pour les propriétaires, l’heure de la retraite a sonné. Dernièrement, certaines personnes ont manifesté leur intérêt pour acheter le commerce, mais les démarches n’ont pas abouti à une vente.

On cherchait quelqu'un pour acheter l'épicerie, mais c'est l'édifice qui est vendre, et il faut vendre l'édifice avant de vendre l'épicerie , a expliqué Jacques Roy.

Il n’y avait plus d’aliments frais, mais il restait des conserves en liquidation. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Dorénavant, pour faire l'épicerie, il faudra maintenant se déplacer à une vingtaine de minutes de route puisque Saint-Isidore est devenu, officiellement, un désert alimentaire depuis samedi soir.

Certains clients sont déjà en mode solution : Je fais du transport communautaire, alors je vais avoir plus d’ouvrage , a dit un aîné qui ne craint pas le travail.

D’autres clients rencontrés ne sont pas fervents à l’idée de prendre l’autoroute, ou n’ont pas tous une voiture à leur disposition.

On a beaucoup d'aînés qui n'ont pas de voiture, et là, ils doivent se déplacer. Ils sont vraiment [pris] au dépourvu , a dit Mme Roy.

D’heure en heure, les tablettes déjà dégarnies se vidaient de plus en plus. Photo : Radio-Canada / Catherine Morasse

Y a-t-il une nouvelle épicerie éventuellement? Sans trop en dire, les propriétaires semblent être optimistes.

Je n'ai pas une boule de cristal, mais je le souhaite de tout mon cœur que l'épicerie [puisse] rouvrir , de dire M. Roy.

Son épouse abonde dans le même sens.

Ça peut prendre des années, ça c'est hors de notre contrôle, mais le besoin est là, c'est certain.

Avec les informations de Catherine Morasse