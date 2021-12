Ottawa veut protéger les écosystèmes aquatiques des Rocheuses

Des projets de conservation destinés à empêcher et gérer la propagation d’espèces aquatiques envahissantes dans des parcs nationaux de l’Alberta et de la Colombie-Britannique font l’objet d'un investissement de 14,7 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral.

Financés pendant cinq ans, ces projets ciblent les parcs Banff, Jasper, Kootenay, Yoho et Lacs-Waterton, selon une annonce de Steven Guilbeault, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et responsable de Parcs Canada.

Les espèces aquatiques envahissantes causent des dommages irréversibles, ont un impact sur les espèces vulnérables en péril et se propagent en aval au-delà des limites du parc à travers les réseaux fluviaux, déclare un communiqué de Parcs Canada.

Il s’agit notamment de moules qui « épuisent les substances nutritives » ou même d’un parasite qui provoque le tournis des truites, une maladie entraînant la déformation de squelettes de certains poissons.

Nous contribuons à garantir que nos écosystèmes restent protégés pour les générations à venir , déclare dans un communiqué Randy Boissonnault, le député d’Edmonton-Centre.

Selon Parcs Canada, les espèces aquatiques envahissantes sont souvent transportées par les humains, notamment les amateurs de loisirs nautiques.

Il s’agit donc de convaincre les propriétaires de nettoyer et sécher leurs bateaux, objets gonflables, ou planches à pagaie avant de les remettre dans l'eau. Autrement dit, il faut enlever la boue, le sable et les débris organiques.