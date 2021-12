CNN congédie son présentateur vedette Chris Cuomo

Mardi, M. Cuomo avait été suspendu pour une période indéterminée en raison de l’aide qu’il aurait apportée à son frère, l'ex-gouverneur de l'État de New York Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes en début d'année et inculpé pour agression sexuelle sur une ancienne employée fin octobre.

Chris Cuomo a été suspendu en début de semaine dans l'attente d'une évaluation plus approfondie des nouvelles informations qui ont été révélées sur son implication dans la défense de son frère. Nous avons retenu les services d'un cabinet d'avocats respecté pour procéder à cet examen et nous avons mis fin à ses fonctions, avec effet immédiat , a déclaré CNN dans un communiqué.

Pendant le processus de cet examen, des informations supplémentaires ont été mises en lumière. Malgré le licenciement, nous allons enquêter comme il se doit , poursuit le réseau.

Selon des documents rendus publics par la procureure générale de New York à la suite d'une enquête sur le gouverneur, Chris Cuomo a offert de nombreux conseils pour aider son frère dans sa défense, tout en étant l'un des principaux présentateurs de CNN.

Il avait lui-même déjà avoué sa faute et s'était excusé, reconnaissant avoir fait une erreur en le conseillant, mais expliquant que sa famille passait avant son travail.

Les documents publiés en ligne par le bureau de la procureure générale –transcription de 348 pages de l'interrogatoire mené par les enquêteurs new-yorkais et 169 pages de pièces versées au dossier, dont des courriels et des textos – montrent cependant qu'il a eu une implication beaucoup plus importante dans la défense de son frère que ce qui avait été révélé.

Le journaliste aurait notamment dicté des communiqués de presse pour faire face à la série d’accusations dont le gouverneur faisait l’objet.

Il aurait également utilisé ses sources journalistiques pour obtenir de l'information sur les accusatrices.

Jusqu'à cette semaine, Chris Cuomo avait bénéficié du soutien du président de CNN, Jeff Zucker, et n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire malgré une violation des normes journalistiques de base.

Le présentateur a rapidement réagi à l'annonce de son congédiement. Ce n'est pas comme ça que je veux que mon passage à CNN se termine, mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j'ai aidé mon frère. Alors laissez-moi vous dire qu'aussi décevant que cela puisse être, je ne pourrais pas être plus fier de l'équipe de Cuomo Prime Time , a-t-il écrit dans une déclaration.

Diffusée à 21 h, Cuomo Prime Time, l'émission la plus regardée de CNN, a été remplacée mardi soir par une deuxième heure d'Anderson Cooper 360.