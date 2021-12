C’est parti pour la saison des sports d’hiver

Au centre plein air le Norvégien, les amateurs peuvent profiter de certains sentiers depuis une semaine.

Les motoneigistes peuvent aussi démarrer leur saison. Entre 200 et 250 kilomètres de sentiers sont accessibles, essentiellement sur les Monts Valin.

On se concentre surtout sur des préparations de surface. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit dur comme au mois de janvier, on essaye de donner des sentiers de qualité à nos motoneigistes , précise le président du club Caribou-conscrit, Julien Tremblay.

Afin d'éviter d'abîmer les sentiers, M. Tremblay invite les gens à être patients et à ne pas s'aventurer sur les pistes qui ne sont pas prêtes.

On fait de notre mieux, on fait pas par malice ou contre les gens, on travaille pour les gens, pour les motoneigistes et surtout pour nos membres , ajoute-t-il.

Pour surfacer les sentiers de façon sécuritaire, au moins 60 centimètres de neige sont nécessaires.

Selon des informations de Béatrice Rooney.