Des supporteurs des Roughriders à Winnipeg pour la finale de l’Ouest

Annamaria Pedulla appuie le Vert et Blanc depuis son déménagement à Regina il y a 4 ans.

Elle a vite remarqué que les partisans sont passionnés.

Ils soutiennent leur équipe, quel que soit l'évènement. C'est incroyable de voir qu'[encourager l'équipe] rassemble les gens plutôt que de les séparer.

Mme Pedulla souhaite une meilleure performance des Roughriders lors du troisième affrontement contre les Blue Bombers.

La formation winnipégoise a remporté les deux matchs cette saison par la marque de 23-8 à Regina et 33-9 à Winnipeg lors du Banjo Bowl.

« Je veux juste voir Winnipeg perdre. » — Une citation de Annamaria Pedulla, supportrice des Roughriders

Appui pour les Roughriders au Mexique

Le Réginois et propropriétaire du bar-restaurant Shooters Bar and Grill à San José del Cabo au Mexique, Greg Bennett, indique que les partisans des Roughriders sont prédominants dans la ville.

Lorsqu'il y a des matchs, on voit plus de chandails, de casquettes et d'autres choses des Roughriders que pour n'importe quelle autre équipe de la Ligue canadienne de football.

M. Bennett indique qu'une section de son établissement sera décorée dimanche avec des objets verts et blancs.

« Ce sera très amusant. » — Une citation de Greg Bennett, supporteur des Roughriders

Le vainqueur du match dimanche se rendra à Hamilton la semaine prochaine pour affronter le gagnant du match entre les Argonauts de Toronto et les Tiger-Cats de Hamilton lors de la finale de la Coupe Grey.

Avec les informations de Cory Coleman.