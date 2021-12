Le taux de diplomation au secondaire en hausse parmi les jeunes Autochtones

De plus en plus de jeunes Autochtones terminent leurs études secondaires, selon un nouveau rapport de Statistique Canada. Des disparités persistent, mais l’écart diminue avec les non-Autochtones.

Parmi les jeunes Autochtones de 20 à 24 ans, 70 % ont achevé leurs études secondaires en 2016 comparativement à 57 % en 2006. En Ontario, la proportion des jeunes qui ont terminé leurs études secondaires est passée de 64 % à 76 % au cours de la même période.

Une hausse qui ne surprend pas Mike Degagné, le chef de la direction Indspire.

Le taux de diplomation est encore loin de celui des jeunes non-Autochtones qui s'élevait à 91 % en 2016.

Bien qu’il existe encore un écart prononcé, Mike Degagné se réjouit de l'augmentation. C'est une hausse importante, dit-il.

Mike Degagné est le chef de la direction de Indspire, un organisme à bon non lucratif dirigé par des Autochtones qui investit dans l'éducation des Premières Nations. Photo : Courtoise Indspire

Il avance trois raisons principales. D’abord, il constate que de plus en plus de personnes, notamment des Métis, affichent leur identité autochtone et sont eux-mêmes scolarisés.

Il observe aussi qu’au cours des deux dernières décennies un plus grand nombre d'Autochtones ont réintégré le système d’éducation à l’âge adulte pour obtenir des diplômes d’études secondaires ou postsecondaires. Ils deviennent alors des modèles pour les jeunes générations, croit-il.

Il termine en mentionnant les efforts faits par les établissements postsecondaires pour mieux soutenir et promouvoir l’accès aux études pour les Autochtones. Il cite en exemple la construction de centres autochtones, des programmes d’études autochtones ou l’intégration des particularités culturelles dans d’autres programmes et l’embauche de professeurs autochtones.

Encore une grande disparité

Il existe toutefois une grande disparité dans l'accès à l'éducation secondaire au sein même des jeunes Autochtones. Plus de 70 % des personnes âgées de 20 et 24 ans ne vivant pas dans une réserve avaient terminé leurs études secondaires en 2016, comparativement à 45,5 % chez celles vivant dans une réserve.

En 2016, la majorité des jeunes Autochtones (62,8 %) vivaient en région urbaine, contre 37,2 %, en région rurale.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Selon Adrianna Balinski, le système d’éducation au secondaire dans les communautés autochtones est pratiquement inexistant. La coordonnatrice de l'engagement scolaire autochtone pour l'organisme Water First travaille d’arrache-pied pour implanter des programmes d'éducation autochtone originaux dans les villages.

« Dans plusieurs communautés autochtones, les écoles offrent jusqu’à la 8e année, de sorte que les jeunes qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires l’obtiennent à l’extérieur de leur communauté ou de leur réserve. » — Une citation de Adrianna Balinski, coordonnatrice de l'engagement scolaire autochtone pour l'organisme Water First

Elle s’explique mal que de jeunes Autochtones doivent encore se déplacer en milieu urbain, loin de leur famille, pour avoir accès aux études secondaires. Les obstacles sont multiples et parfois leur sécurité est en jeu, dit-elle en reprenant la pyramide des besoins de Maslow.

Adrianna Balinski est la coordonnatrice de l'engagement scolaire autochtone pour l'organisme Water First. Photo : Capture d'écran - Google Meet

La femme de la Première Nation de Beausoleil, qui vit à l’extrémité sud de la baie Georgienne, raconte que sa communauté a récemment dû changer l’horaire du traversier afin que les jeunes puissent se rendre à Midland à temps, bouleversant ainsi le quotidien de tous les habitants de l’île.

« C'est troublant et ça en dit long sur l'accès. Quelle est la qualité de l'enseignement secondaire dans les réserves? À quoi ressemble cet accès à l’éducation? Ça soulève aussi d’autres questions comme la connectivité des réserves autochtones. » — Une citation de Mike Degagné, chef de la direction Indspire

Bien qu'il se réjouisse de l'augmentation du taux de diplomation des jeunes Autochtones au cours des deux dernières décennies, Mike Degagné constate qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour réduire les inégalités.