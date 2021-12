Le marché de Noël francophone de Vancouver de retour en présentiel

Après un marché virtuel l’an dernier, l’événement est de retour en personne au Centre culturel francophone de Vancouver  (Nouvelle fenêtre) de 10 h à 16 h. Il rassemble une quinzaine d’artisans et artistes francophones ainsi que des ateliers de maquillage pour enfants et des contes de Noël.

On y retrouve par exemple des sacs, ceintures et bracelets faits en cuir de Rodney Ghosn et Rindala Semaan, un couple francophone de Vancouver. Il y a aussi les toiles multimédias de Claire Huguenot, et les livres du nouvel éditeur francophone de la Colombie-Britannique, Les éditions du Pacifique Nord-Ouest.

Des livres de Chouette Books, au marché de Noël francophone de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Les oeuvres céramiques de Creations by Vinciane au marché de Noël francophone Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

La gestionnaire des communications du centre culturel, Daphnée Pacas-Gutierrez, a senti la fébrilité dans l'air vendredi soir lorsque tous les étals avaient fini de s’installer, et qu’ils ne restaient que le public.

Justement, samedi matin, les visiteurs n’ont pas tardé.

Dès 10 h 5, on a commencé à recevoir des personnes pour venir voir les commerçants et le marché de Noël. On était surpris , a-t-elle dit. Après 10, 15 minutes on avait déjà plusieurs personnes [...] Je crois que les gens attendent ce marché de Noël en personne, où l’on peut rencontrer les commerçants de la communauté .

Daphnée Pacas-Gutierrez est la gestionnaire des communications, du marketing et des partenariats au Centre culturel francophone de Vancouver Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

Ce marché, c’est vraiment de mettre en valeur les commerçants de la communauté francophone , elle a ajouté. C'est un bel espace pour venir les rencontrer, découvrir leurs produits, et surtout de découvrir la créativité que les gens de la communauté peuvent avoir.

« C’est un bel espace pour quelqu'un qui ne connaît pas la communauté francophone, pour la découvrir. C’est le meilleur moment pour la découvrir, dans une ambiance chaleureuse! » — Une citation de Daphnée Pacas-Gutierrez, gestionnaire des communications, Centre culturel francophone de Vancouver

Daphnée Pacas-Gutierrez apprécie particulièrement les yeux des enfants émerveillés par les décorations de Noël.