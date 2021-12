Un premier autobus électrique pour Transport G.G.R. de St-Bruno-de-Guigues

Elle pourra le faire grâce à une aide financière de 150 000 $ que lui accorde Québec.

L'aide s'inscrit dans le cadre des efforts de la province de lutte contre les changements climatiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Transport G.G.R. dispose d'une flotte de 35 autobus scolaires et le directeur Daniel Paquin voit d'un bon œil les changements pour son entreprise.

On espère avoir une économie de coûts et au niveau de l'environnement, ça va aider à atteindre les objectifs du gouvernement. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des contraintes reliées à ça, mais on va s'habituer avec cette nouvelle technologie, dit-il. C'est sûr et certain qu'au fil des ans, dans les 5 prochaines années, j'en ai une quinzaine à changer parce qu’après 12 ans de service, il faut les changer obligatoirement.

Québec souhaite atteindre la cible d’électrification de 65 % des autobus scolaires du parc québécois d’ici 2030.