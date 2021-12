Entre COVID-19 et blessures, Pierre Dorion justifie les ratés des Sénateurs

L'architecte du club ottavien ne s'en cache pas : une récolte de cinq victoires en 21 rencontres est bien en deçà de ses attentes.

J'ai eu quelques nuits blanches à cause des mauvais résultats , a confié M. Dorion. Les joueurs ne performent pas tous à la hauteur de leur talent et ils le savent. J'ai confiance en leur éthique de travail et leur désir de gagner. Il nous reste 61 matchs pour démontrer ce dont on est capable .

Le directeur général demande toutefois aux partisans de l'équipe de la capitale nationale de prendre en compte les nombreuses embûches auxquelles ont dû faire face les Sénateurs depuis le début de l'exercice 2020-2021.

L'équipe a notamment dû cesser ses activités pendant cinq jours en raison d'un foyer d'éclosion de COVID-19, à la mi-novembre. Dix joueurs de l'équipe et l'entraîneur adjoint Jack Capuano avaient contracté la maladie. Ce sont toutefois les blessures de plusieurs joueurs clés qui handicapent le plus les hommes de D.J. Smith, selon M. Dorion.

D.J. Smith est lié aux Sénateurs jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Photo : Associated Press / Kyusung Gong

Choix de première ronde en 2017, le défenseur Erik Brannstrom n'a disputé que deux matchs cet automne et sera à l'écart du jeu pour encore trois semaines, au minimum. Le centre Colin White sera dans les gradins jusqu'en mars, alors que Shane Pinto, un autre joueur de centre, pourrait devoir patienter jusqu'à la prochaine saison avant d'enfiler l'uniforme à nouveau.

On a toujours su qu'on manquait de profondeur au centre, mais ce n'est pas où on pensait être à ce stade-ci de la saison , a réitéré le DG des Sénateurs, soulignant qu'il refuse de sacrifier le futur de l'équipe pour améliorer ses options au centre à court terme.

Une reconstruction terminée, vraiment?

Avant la première mise en jeu de la présente campagne, Pierre Dorion avait déclaré que la période de reconstruction des Ottaviens était terminée.

Le Franco-Ontarien a précisé sa pensée samedi matin en affirmant que l'organisation dispose de pratiquement toutes les pièces maîtresses nécessaires pour avoir une équipe qui peut aspirer à la Coupe Stanley. Il faut seulement attendre que les joueurs en question se développent au cours des prochains mois.

« Ils ne sont pas tous ici. Certains sont à Belleville ou dans la NCAANational Collegiate Athletic Association ou dans la LCHLigue canadienne de hockey , mais beaucoup des morceaux qui vont nous aider à avoir du succès sont déjà dans l'organisation. » — Une citation de Pierre Dorion, directeur général, Sénateurs d'Ottawa

La situation des gardiens de but demeure particulièrement floue à Ottawa. L'équipe a placé le gardien de but Matt Murray au ballottage la semaine dernière. Le plan est qu'il soit de retour avec les Sénateurs d'Ottawa éventuellement , a confirmé M. Dorion.

Pendant que Matt Murray se cherche, Anton Forsberg a connu quelques bonnes performances récemment. Photo : Associated Press / Jae C. Hong

Les Sénateurs tenteront d'obtenir une deuxième victoire d'affilée samedi soir, alors que l'Avalanche du Colorado sera de passage au Centre Canadian Tire. Les hommes de D.J. Smith ont connu l'une de leurs meilleures performances de la saison jeudi soir dans un gain de 3 à 2 contre les Hurricanes de la Caroline.