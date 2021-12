Des citoyens demandent au maire Marchand de s’attaquer à la brutalité policière

Une centaine de manifestants demandent au maire Bruno Marchand de s'attaquer à ce qu'ils considèrent être de la brutalité policière à Québec et plus largement, au profilage racial.

La marche de samedi était organisée en soutien à Pacifique Niyokwizera, arrêté il y a une semaine par des policiers de Québec. Les manifestants ont marché du parlement jusqu'à l'hôtel de ville.

Les organisateurs allèguent que Pacifique Niyokwizera a été encore une victime de trop du profilage racial et de la brutalité des agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Voulez-vous la fin du profilage racial à Québec? a scandé Mbaï-Hadji Mbaïrewaye, l'un des instigateurs de la marche. Que le maire de Québec entende ça , a-t-il lancé aux gens présents après une réponse favorable.

En tant que mère, j'ai toujours peur que mes enfants sortent la nuit , a déclaré Julia Zaldoa, une résidente de Québec qui a participé à la marche.

J'ai peur du profilage racial, du regard que la police a sur eux. Mes enfants sont arrivés très tôt ici, mais dès que la police voit leur couleur de peau [...], j'ai peur , témoigne-t-elle.

Les manifestants ont marché du parlement jusqu'à l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada

Une série de vidéos

Au total, quatre vidéos de quatre interventions distinctes impliquant l'escouade GRIPP du SPVQService de police de la Ville de Québec ont été médiatisées au cours des derniers jours.

Quatre enquêtes ont maintenant été confirmées en lien avec ces événements, dont deux en lien avec l'arrestation de Pacifique Niyokwizera. Les deux autres sont en lien avec des personnes non racisées.

Trois captures d'écran d'une quatrième vidéo montrant une intervention musclée du SPVQ. Photo : Courtoisie

Ce n’est pas une question de couleur de peau. Je pense que cette semaine, on a vu qu'à la fois les personnes blanches et les personnes noires peuvent être victimes de brutalité policière. Il faut s'unir , répond Mbaï-Hadji Mbaïrewaye.

Nous ne sommes pas en train de diaboliser les policiers. Nous les respectons. Mais il y a des manières de faire qui discriminent ou qui brutalisent. Nous voulons qu'on revoie ces manières simplement , croit l'organisateur.

Données

Le président de la section Québec de la Ligue des droits et liberté du Québec, Maxim Fortin, réitère le besoin pour le SPVQService de police de la Ville de Québec de recueillir de meilleures données sur les arrestations.

À partir du moment où on collecterait des statistiques sur l'ethnicité des personnes interpellées, on pourrait reproduire des données statistiques si les personnes racisées sont plus souvent interpellées, pense-t-il.

Le SPVM,Service de police de la Ville de Montréal selon lui, a déjà collecté ces données. La Ville de Québec doit commencer à produire des statistiques , suggère M. Fortin.

Le SPVQ Service de police de la Ville de Québec veut aller au fond des choses

Sans condamner ni défendre les gestes posés par les policiers dans la nuit de vendredi à samedi il y a huit jours, le chef du SPVQService de police de Québec Denis Turcotte affirme que les deux jeunes Noirs interpellés sur la Grande Allée, dont Pacifique Niyokwizera, ont résisté à leur arrestation .

Depuis ces événements, trois autres vidéos ont refait surface et feront aussi l’objet d’une enquête interne du SPVQservice de police de la ville de Québec . Au moins un des policiers suspendus était présent dans trois des quatre événements controversés.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, et le chef de police, Denis Turcotte Photo : Radio-Canada

Dans chaque cas, les images soulèvent des questions sur l’usage raisonnable de la force par les policiers. Le chef Turcotte admet qu’à première vue, les agissements des policiers sont préoccupants . Il rappelle toutefois que, dans le cadre du travail des policiers, il leur est parfois nécessaire de faire usage de la force.

Denis Turcotte ne veut donc pas tirer de conclusions hâtives. Présentement, on est à la recherche de l'ensemble des vidéos qui auraient pu être pris[es] ce soir-là pour étoffer notre preuve et comprendre exactement comment ça s'est passé , explique le chef en répétant qu’il est déterminé à aller au fond des choses .

D'après les informations de Colin Côté-Paulette