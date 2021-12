Sherbrooke paiera pour la vérification du passeport vaccinal dans les arénas

Depuis le 17 novembre, la vérification de la preuve vaccinale est requise pour tous les spectateurs autant lors des matchs que lors des entraînements.

Ce qui est nouveau depuis le 15 novembre, c'est qu'on a une possibilité illimitée de spectateurs, mais on doit vérifier le passeport vaccinal de l'ensemble des spectateurs , explique Nicolas Vanasse, le chef de division des sports et des loisirs à la Ville de Sherbrooke.

« Il a toute la notion de la pertinence d'avoir des gens dans les gradins, l'encouragement, de vivre une expérience loisir qui était optimale pour les jeunes. » — Une citation de Nicolas Vanasse, chef de division des sports et des loisirs à la Ville de Sherbrooke

La Ville paiera pour la présence d'un gardien de sécurité du lundi au vendredi de 17 h à 22 h et les fins de semaine.

On a pris la décision de se diriger vers un service de gardien de sécurité. Nos employés n'étaient pas disponibles sur l'ensemble des heures et des lieux à couvrir et les bénévoles non plus , justifie Nicolas Vanasse.

Des associations en manque de ressources

Jusqu'à maintenant, c'est Hockey Sherbrooke et les autres associations sportives qui étaient responsables d'effectuer la vérification de la preuve vaccinale à l'entrée des arénas. Toutefois, l'entrée en vigueur des nouvelles mesures demandait trop de ressources.

On ne voyait pas comment déployer des dizaines de bénévoles chaque semaine pour procéder à la vérification du passeport vaccinal , illustre Stéphane Dion, le directeur général de Hockey Sherbrooke.

« Juste au Hockey, on parle d'une moyenne de 250 heures semaine qu'on occupe dans les différents arénas et de ne pas assumer cette dépense-là, c'est quelque chose qui nous aide énormément. » — Une citation de Stéphane Dion, directeur général de Hockey Sherbrooke.

Néanmoins, l'aide offerte par des bénévoles bénéficiera aux organismes qui les auront recrutés. Une compensation financière leur sera offerte, le cas échéant.

Un service au moins jusqu'à Noël

La Ville assure avoir les fonds disponibles pour payer la facture hebdomadaire de 10 000 $ plus taxes pour les 7 arénas municipaux.

Il faut comprendre qu'il y a plusieurs événements qui n'ont pas eu lieu, c'est pourquoi cette mesure-là est possible, mais il faut comprendre qu'on ne pourra pas soutenir cette cadence-là ad vitam aeternam, mais d'ici le temps des Fêtes c'est l'orientation qui a été prise , souligne Nicolas Vanasse.

Sherbrooke entend aussi revoir régulièrement sa façon de faire afin d'ajuster le nombre d'agent de sécurité requis.

Ce plan là va être évalué à chaque semaine si jamais il y a des changements dans les mesures et aussi pour améliorer le service , précise Nicolas Vanasse.

En plus du passeport vaccinal, les spectateurs doivent aussi respecter d'autres mesures sanitaires dont le port du masque en tout temps.

Avec les informations de Jean Arel