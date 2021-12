L’École des Grands du Cégep de Trois-Rivières en support aux écoliers

Chaque semaine, durant la session, une vingtaine d'étudiants du cégep aident bénévolement des élèves choisis dans trois écoles primaires de Trois-Rivières. Les écoliers peuvent compter sur ces mentors dévoués pour les aider à progresser en leur offrant non seulement de l’aide aux devoirs, mais aussi des activités scientifiques et informatiques.

Le conseiller pédagogique responsable du projet, Jean-François Dragon constate que l’implication des étudiants va au-delà des quatre heures de bénévolat hebdomadaires qu’ils s'engagent à offrir. On a plusieurs mentors qui, en plus de venir tous les samedis matin, se préparent durant la semaine pour préparer des activités ludiques. Ils souhaitent aller plus loin que simplement faire des mots de vocabulaire , explique-t-il.

« Les mentors se rencontrent et discutent ensemble pour voir comment ils pourraient animer certaines activités. Il y a vraiment un grand engagement de la part de nos mentors. » — Une citation de Jean-François Dragon, conseiller pédagogique responsable de l'École des Grands

Les enfants ont ainsi pu être accompagnés vers la réussite scolaire durant 10 semaines. Les étudiants, eux, ont pu acquérir de l’expérience en mentorat.

De retour cet hiver

Les enfants qui fréquentent l’École des Grands n’auront pas besoin d’attendre d’être grands pour revenir au cégep. L’école rouvrira ses portes tous les samedis de février. Jean-François Dragon espère que ses étudiants-bénévoles reviendront eux aussi. Dans son appel à tous, publié sur la page du cégep, il est mentionné que « tous les étudiantes et étudiants du cégep sont invités ». Peu importe leur rendement académique, les étudiants peuvent prendre part au projet.