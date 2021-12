La Coopérative d’eau de la vallée de la Pembina bonifie un projet à Letellier

Au départ, le projet consistait à doubler le tuyau pour augmenter la capacité de pompage de la station et la construction d’un nouveau réservoir souterrain. La Coopérative d’eau de la vallée de la Pembina a reçu plus de 6,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial pour ce projet. Elle a contribué, pour sa part, à hauteur de 2,4 millions de dollars.

La sécheresse a toutefois poussé l’organisation à apprendre de ces circonstances pour revoir et modifier le projet afin de s’assurer une source d’eau plus stable, comme l’explique le directeur général, Greg Archibald.

On a décidé de changer la source d’où provient l’eau afin de se préparer et avoir un meilleur approvisionnement en eau dont la région a besoin.

Ainsi, au lieu de diriger les tuyaux au nord de la station, ils iront vers l’est, tout près du pont de la route 201.

Ils seront plus gros, dans une source d’approvisionnement plus grande et ils seront installés plus profondément , indique M. Archibald.

Greg Archibald, directeur général de la Coopérative d'eau de la vallée de la Pembina. Photo : Greg Archibald

« C’est tellement profond, que la rivière pourrait difficilement s’assécher. Donc on aura une bonne source d’eau et on sera capable de la puiser vers l’usine. C’est vraiment un bon projet. » — Une citation de Greg Archibald, directeur général de la Coopérative d'eau de la vallée de la Pembina

La station de Letellier dessert 7 des 14 municipalités membres de la Coopérative, allant d’Emerson et Franklin jusqu’à Morden et Winkler.

Ce changement fait en sorte que la facture du projet gonfle à 15,8 millions de dollars, et la contribution de la Coopérative d’eau de la vallée de la Pembina passe à 8 millions de dollars, souligne le directeur général de l’organisme.

Le projet est encore à sa phase de conception et la Coopérative doit toujours acquérir une parcelle de terrain près de la rivière pour y construire une bâche d’aspiration, soit le compartiment d’un poste de pompage d’où les pompes aspirent l’eau qui s’y accumule. Celle-ci sera reliée à l’usine de traitement d’eau.

En septembre, des travaux préparatoires ont commencé. Toutes les phases des travaux devraient être complétées en 2023.

Au cours des derniers jours, le gouvernement manitobain a confirmé, par voie de communiqué, un financement de plus de 6 millions de dollars pour soutenir les projets d’infrastructures hydriques de la Coopérative à Morden et les environs, dont une enveloppe de 3,1 millions destinée à la station de Letellier.

D’autres solutions sont également étudiées pour limiter les impacts d’une éventuelle sécheresse, dont la construction d’un étang de stockage d’eau à Emerson.

Sécheresse printanière : l’optimisme que ce soit évité

À la mi-octobre, le bas niveau de la rivière Rouge inquiétait les autorités qui craignaient que la rivière gèle du fond jusqu’à la surface, au point de nuire aux communautés qui y puisent leur eau potable.

Ces craintes semblent s’être dissipées, indique Greg Archibald, alors que la pluie de l’automne a ramené un niveau plus confortable.

Il y a plus de courant dans la rivière Rouge et le niveau est plus élevé à Emerson qu’il ne l’était en juin , se réjouit M. Archibald.

La rivière Rouge, au Manitoba, cet été. Photo : Pembina Valley Water Cooperative

Il y avait aussi la préoccupation que la sécheresse puisse continuer au printemps.

M. Archibald et son équipe continueront à surveiller la situation. Il espère que Dame nature soit généreuse en neige cet hiver pour consolider les niveaux d’eau dans les cours d’eau.

Les 14 municipalités de la Vallée de la Pembina qui étaient sous le coup d’un état d’urgence afin de réduire de 15 % leur utilisation d’eau, en raison de la sécheresse extrême de la région, ne le sont plus depuis le 26 octobre.

En entrevue à Radio-Canada, en octobre, M. Archibald s’attendait à ce que cet état d’urgence soit maintenu pour l’hiver.