Les collèges ontariens seraient trop dépendants des inscriptions internationales

Les collèges de l’Ontario dépendent de plus en plus des droits de scolarité élevés des étudiants étrangers, ce qui est une formule qui pourrait menacer leur survie à long terme, selon un nouveau rapport de la vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk.

Dans les 24 collèges publics, qui font partie d’un système distinct du système d’universités de la province, 68 % de tous les revenus des droits de scolarité proviennent d’étudiants étrangers, selon le rapport. Il indique aussi que la majorité d’entre eux viennent de l’Inde.

Le rapport de la vérificatrice générale indique par ailleurs que les étudiants étrangers paient en moyenne 14 306 $ en frais de scolarité annuels, contre un peu plus de 3 000 $ pour les étudiants canadiens.

C’est une situation précaire pour ces établissements, surtout si les étudiants décident d’aller ailleurs, ou s’ils ne sont pas en mesure de venir étudier au Canada, a expliqué la vérificatrice générale Bonnie Lysyk dans un communiqué.

Le Collège Northern de Timmins dans le Nord de l’Ontario est arrivé en tête de liste, avec les droits de scolarité internationaux qui représentent 92 % du total des revenus de scolarité au cours de la dernière année scolaire.

Dans la région de Toronto, c’est le Collège Centennial qui dépend le plus des droits de scolarité internationaux, puisqu’ils représentent plus de 80 % de ses revenus de droits de scolarité. Le Collège Seneca suit avec 68 % des revenus de scolarité qui viennent d’étudiants étrangers.

Les droits de scolarité sont devenus la plus grande source de revenus pour les collèges au cours des dernières années, pour un total de 2,5 milliards de dollars, qui dépasse le 1,9 milliard de dollars en subventions gouvernementales.

Le Collège Centennial a déclaré à CBC qu’il ne serait pas viable financièrement sans les revenus des inscriptions internationales, qui sont d’ailleurs en baisse cette année en raison de la pandémie.

Le Collège Seneca et trois autres collèges ont fourni une réponse commune.

Au cœur de la question de la croissance des inscriptions internationales se trouve le sous-financement chronique du gouvernement provincial, indique le communiqué.

Le communiqué note également que le rapport de la vérificatrice générale conclut que l’Ontario fournit le plus faible financement pour les étudiants canadiens à temps plein de toutes les provinces du pays.

De son côté, le ministère des Collèges et Universités a affirmé qu’il examinerait les recommandations du rapport et qu’il veut soutenir un système d’éducation postsecondaire plus novateur, plus durable et mieux adapté.

La pandémie fait ressortir les vulnérabilités des collèges

La présidente de l’organisation Collèges de l’Ontario, Linda Franklin, dit que le rapport n’a pas été une surprise. Pendant des années, selon elle, les inscriptions des étudiants canadiens ont diminué avec les réductions du financement provincial. La solution, dit-elle, c’était de se tourner vers le recrutement d’étudiants étrangers pour combler l’écart.

« La pandémie et les restrictions de voyage qui l’accompagnent soulignent à quel point les collèges de l’Ontario sont vulnérables aux événements mondiaux inattendus. » — Une citation de Linda Franklin, présidente des Collèges de l’Ontario

Nous faisons ce que nous pouvons pour diversifier le nombre de pays d’où proviennent les étudiants étrangers, explique-t-elle. Ce n’est pas vraiment utile en cas de pandémie, mais cela pourrait aider à contrer d’autres crises qui pourraient être spécifiques à un pays.

Linda Franklin affirme également que les collèges font pression pour que la province fournisse plus de financement à long terme.

Le système collégial de l’Ontario est essentiel pour répondre aux besoins du marché du travail de la province et il nous donne une avance sur le plan international, dit-elle.

Des frais de scolarité élevés, selon certains

Sarom Roh est membre de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement, un groupe qui défend les droits des étudiants internationaux. Selon elle, le rapport de la vérificatrice générale mettait l’accent sur les failles du système collégial ontarien.

Nous assistons à une véritable ruée vers l’argent qui cible les familles racisées, pauvres et ouvrières du monde entier, déclare-t-elle.

Mme Roh ajoute que les étudiants internationaux paient des frais de scolarité exorbitants dans l’espoir d’obtenir une résidence permanente au Canada s’ils décrochent un emploi dans leur domaine.

En vertu de leur visa d’études temporaires, cependant, ils ne sont autorisés à travailler que 20 heures par semaine, ce qui les place dans des conditions impossibles, explique-t-elle. Ils ne peuvent pas se permettre de payer les frais de scolarité et les frais de subsistance avec seulement 20 heures de travail par semaine.

Selon Sarom Roh, le système pourrait être plus équitable si le Canada permettait aux étudiants internationaux de devenir des résidents permanents lorsqu’ils sont inscrits dans un collège. Elle croit également que les collèges devraient recevoir plus de financement de la province.

