La famille Dufour en tournée dans le Bas-Saguenay

D'abord à Saint-Félix d'Otis ensuite à Ferland-et-Boilleau et la soirée va se conclure au Vieux-Théâtre de La Baie.

On sent que le monde après la COVID-19 a vraiment besoin de s'amuser et nous on va rendre le cœur joyeux , raconte Éric Dufour interrogé avant son premier concert.

Depuis 30 ans, les Dufour font danser les chaumières en chantant des classiques et une troisième génération de la famille s’est intégrée à la joyeuse équipe pour perpétuer la tradition.

C’est le cas d’Alexandra Dufour qui a pour mission de divertir l’assistance.

On aura des chansons à réponse, du rigodon, on s'attend à ce que les gens ne soient pas trop assis, ça ne peut pas être plate , dit-elle en riant.

Tous les fonds amassés lors des concerts seront remis à la Maison des familles de La Baie et la Popote mobile de La Baie.

La Popote mobile est dirigée par Denise Gaudreault. L’organisme livre des repas tous les jours à des personnes âgées ou en perte d'autonomie. La pandémie a eu tendance a isolé les 65 ans et plus remarque Mme Gaudreault.

Les personnes âgées sont souvent isolées et depuis la dernière année ils l'ont été encore plus. On y va tous les jours livrer des repas. Il y a des personnes que nous on est la seule personne qu'ils vont voir dans leur journée.

La Popote mobile livre près de 125 repas par jour seulement dans le secteur de La Baie.

La Maison des familles est un milieu de vie qui organise des activités pour parents et enfants.

Depuis quelques mois, 211 familles ont franchi la porte de la maison. C’est une augmentation nette depuis la pandémie , souligne la directrice Nadine Milliard.

C'est souvent des gens seuls qui viennent prendre un café, discuter et partager des moments avec d'autres familles.

Financer ces organismes est un défi quotidien, selon Nadine Milliard.

On doit vraiment aller chercher du financement, et quand il arrive des activités comme ça, c'est une surprise et ça fait une différence.

Selon des entrevues de Jean-François Coulombe.