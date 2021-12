La Sûreté du Québec veut mieux former ses policiers sur la santé mentale

Le corps policier espère que cette formation réduira le nombre d'interventions se terminant par une issue fatale.

La société veut des changements dans le modèle d'intervention de la police , convient le sergent Dominique Éthier, un moniteur en emploi de la force qui participe à la mise en place du programme.

Traditionnellement, on priorise la protection avant de commencer à négocier avec une personne en crise et à désamorcer une crise. Notre approche consiste à prévenir la confrontation puis de s'assurer de la sécurité.

Il mentionne que la nouvelle formation sera obligatoire pour tous les policiers et les recrues. Elle aidera les agents à gérer leur propre stress et à reconnaître les situations impliquant des personnes mentalement instables.

« On veut s'assurer que tout sera fait pour éviter une issue fatale. Quand une personne est abattue, c'est une tragédie pour sa famille et la police. Tout le monde en souffre. » — Une citation de Sergent Dominique Éthier, SQ Sûreté du Québec

La mesure est une conséquence du nombre de décès survenus lors d'interventions policières. Selon le Bureau du coroner du Québec, ce nombre s'élève à 25 depuis 2016.

En 2014, le coroner Luc Malouin avait recommandé de revoir la formation des policiers pour mieux les préparer à intervenir face à des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Cette recommandation a été effectuée à la suite de la mort Alain Magloire, tué par balle par des policiers du SPVMService de police de la Ville de Montréal .

Les policiers de la SQSûreté du Québec ont dû intervenir 21 770 fois en 2020 dans des situations impliquant des gens souffrant de problèmes de santé mentale. Il s'agit d'une augmentation de 50 % depuis la mort de M. Magloire.

Le nombre d'appels que les postes de police reçoivent pour des situations impliquant des gens souffrant de troubles mentaux est constamment en augmentation , dit M. Éthier.

« La société change. Nos connaissances sur ce sujet ont aussi changé. On doit considérer ce que les recherches ont démontré et examiner l'écart afin d'améliorer notre formation et nos interventions. » — Une citation de Sergent Dominique Éthier, Sûreté du Québec

Les policiers devront suivre une formation de quatre heures en ligne qui présentera les préjudices liés à la santé mentale et les moyens pour établir des relations de confiance en cours d'interventions. Ils devront ensuite suivre des ateliers de simulations d'intervention pendant deux jours.

Scepticisme

Jean-François Plouffe, du groupe Action-Autonomie, juge essentiel que la formation policière reflète les besoins actuels de la société.

La motivation première de quelqu'un voulant s'engager dans la police n'est pas nécessairement de lutter contre le crime, souligne-t-il. C'est une partie de leur travail, mais celui-ci sera d'aspect psychosocial. La formation des policiers doit le refléter.

La mort de Jean-René Olivier à Repentigny, cet été, a été l'occasion de relancer les demandes concernant la formation des policiers. L'homme de 37 ans a été abattu par des policiers municipaux à l'extérieur de sa résidence. Inquiète de la santé mentale de M. Olivier, sa famille avait demandé l'aide de la police.

J'ai précisé à la police que mon fils tenait un couteau. Je voulais qu'elle l'amène à l'hôpital, raconte sa mère Marie-Mireille Bence. J'ai spécifié à un hôpital psychiatrique, mais les policiers sont arrivés et ont tué mon fils.

Elle croit que si un agent ayant reçu une formation sur la santé mentale avait été présent, ou si un travailleur social avait accompagné les policiers, les choses se seraient passées différemment.

Ils ont agi comme s'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Quelques policiers devant un petit homme armé d'un couteau à steak. Ils n'ont pas pris le temps d'intervenir comme ils auraient dû.

Prendre le temps

Le sergent Éthier dit qu'un des aspects essentiels de la nouvelle formation sera de donner une nouvelle notion du temps aux policiers. Agir rapidement peut donner l'impression de contrôler une situation, ce qui n'est souvent pas le cas, souligne-t-il.

Le problème est que les policiers étudient une situation trop rapidement. On doit modifier la façon dont on utilise le temps. Plus on prend son temps, plus on permet aux gens de se calmer.

M. Plouffe demeure sceptique. Il préférerait des changements plus profonds dans la culture policière.

La route est longue, car nous avons des décennies de violence, de brutalité, d'intransigeance policières derrière nous. La formation ne changera pas ça en un clin d'œil. La vision traditionnelle des policiers consistant à pourchasser des criminels est toujours très enracinée.

Il espère que la formation modifiera l'esprit des policiers à ce sujet, les convaincra qu'ils sont là pour aider à régler des situations de crise plutôt que pour réprimander et arrêter des citoyens.