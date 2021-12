COVID-19 : l’Ontario rapporte plus de 1000 cas pour une deuxième journée consécutive

La dernière fois que la province a recensé plus de cas quotidiens remonte au 29 mai dernier, il y a plus de six mois.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, plus de 52 % des personnes infectées dans les 24 dernières heures n’ont pas été vaccinées contre la COVID-19 ou n'ont pas un statut vaccinal connu.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 895, comparativement à 729 il y a une semaine.

Le bilan de la santé publique fait aussi état de 722 nouvelles guérisons et de 8 décès supplémentaires, dont un survenu il y a plus d'un mois. Ce dernier a été ajouté au total à la suite d’un nettoyage des données, selon la province.

On compte 14 patients de plus admis en soins intensifs ce samedi, pour un nouveau total de 160. Seuls 24 d’entre eux sont complètement vaccinées, selon la ministre de la Santé Christine Elliott.

Côté dépistage, 36 268 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Or, la santé publique de l’Ontario compte maintenant 8 cas du variant Omicron, ce qui représente une augmentation de 4 comparativement à hier selon la province.

À ce jour, 90 % des ontariens de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 87,3 % sont maintenant pleinement vaccinés.