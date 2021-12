COVID-19 : 1512 nouveaux cas et un décès de plus au Québec

Au cours des cinq derniers jours, le bilan des nouveaux cas quotidiens a doublé, passant de 756 nouvelles infections le 29 novembre à plus de 1500 samedi.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déploré un décès de plus des suites de la maladie, ce qui porte le nombre total des morts liées à la COVID-19 dans la province à 11 586.

Parmi les 1512 nouveaux cas, 837 ont été diagnostiqués chez des personnes qui n'étaient pas adéquatement vaccinées, tandis que 675 avaient obtenu leur deuxième dose il y a moins d'une semaine.

Du côté des hospitalisations, les autorités dénombrent 225 patients COVID, soit 5 de moins que la veille. De ce nombre, 60 personnes sont traitées aux soins intensifs, soit une augmentation de 3.

Pour l'heure, la province compte 806 éclosions actives.

En raison d'un « problème technique », le ministère a indiqué ne pas pouvoir divulguer samedi les nouvelles données concernant la campagne de vaccination dans la province.

Selon le plus récent bilan, 86 % des Québécois de plus de 5 ans avaient reçu une première dose de vaccin, et 81 % en avaient reçu deux.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé vendredi au gouvernement Trudeau d'offrir une dose de rappel de vaccin à tous les Canadiens de 18 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose depuis au moins six mois.

Le CCNI a en outre insisté pour que les personnes de 50 ans et plus reçoivent aussi cette dose supplémentaire.