La saison de ski est lancée au Mont-Vidéo de Barraute

Le passeport vaccinal sera obligatoire pour prendre la remontée mécanique et manger au restaurant ou à la cafétéria.

Les amateurs de ski devront toutefois se contenter d'une seule piste ouverte pour cette fin de semaine.

La directrice générale Christine Martineau espère qu'avec le froid des prochains jours, elle sera capable d'ouvrir d'autres pistes.

« Les mordus, ceux qui ont très hâte de pouvoir faire du ski et de la planche eux ont hâte et ils sont contents de cette ouverture. » — Une citation de Christine Martineau

On est conscient qu'en début de saison souvent, ce n'est pas toute la clientèle qui est au rendez-vous, parce qu’on a une seule piste d'ouverte et on a fait un tarif spécial pour [l'occasion]. Ce ne sont pas les prix habituels, on a un tarif à 10 $ pour la remontée et à la location justement parce qu'on a une seule piste d'ouverte, donc notre offre de service n'est pas très grande pour le moment , dit-elle.

Elle rappelle que pour cette saison, la station ouvrir un nouveau parc à neige pour les plus petits.