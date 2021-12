La moitié des municipalités de l’Est-du-Québec pointées du doigt par la CMQ

L’organisme a publié en novembre deux rapports après un audit auprès de 1074 municipalités de moins de 100 000 habitants à l’échelle du Québec. Le tout avait pour but d'évaluer leur conformité à la loi sur ces deux aspects.

Tout d’abord, environ la moitié des municipalités de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent n’ont pas respecté les règles entourant l’adoption de leur Programme triennal d’immobilisations (PTI), qui correspond aux investissements prévus par la municipalité pour les trois prochaines années.

L’audit de la CMQCommission municipale du Québec évaluait, par exemple, si le PTIProgramme triennal d’immobilisation avait été adopté, et ce, en séance exclusive et au plus tard le 31 décembre. On y notait aussi si un avis public avait été donné, ainsi que le délai entre sa publication et la séance.

La CMQCommission municipale du Québec conclut que 56 % des municipalités du Québec n’ont pas respecté une ou plusieurs exigences légales en lien avec l’adoption de leur programme triennal d’immobilisations, une proportion que l'on retrouve parmi les municipalités de l'Est-du-Québec.

Municipalités non conformes quant à l’adoption du PTI Municipalités non conformes quant à l’adoption du PTI Région Municipalités non conformes Nombre de municipalités auditées Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 24 51 Côte-Nord 22 32 Bas-Saint-Laurent 58 114

La Commission municipale du Québec a aussi publié un rapport concernant les règles entourant l’adoption du budget par les municipalités de moins de 100 000 habitants au Québec.

À titre d'exemple, l'audit évaluait si le budget avait été adopté entre le 15 novembre et le 31 décembre ou si le budget avait été adopté dans une séance exclusive ou pas.

Les constats y sont similaires à ceux du précédent rapport : plus de la moitié des municipalités de l’Est-du-Québec ne respectent pas l'ensemble de ces règles, notamment celle d'adopter le budget lors d'une séance exclusive.

Gaspé fait partie des villes et municipalités pointées du doigt par la CMQ (archives). Photo : Radio-Canada

Généralement, les municipalités ont adopté le budget avec le taux de taxation. Seulement voilà, ce n'est pas légal , prend pour exemple Isabelle Rivoal, porte-parole de la CMQCommission municipale du Québec .

Municipalités non conformes quant à l’adoption du budget Municipalités non conformes quant à l’adoption du budget Région Municipalités non conformes Nombre de municipalités auditées Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 28 51 Côte-Nord 16 32 Bas-Saint-Laurent 53 114

Par ailleurs, certaines municipalités ne respectent ni l'ensemble des règles entourant l’adoption du budget, ni celles entourant l’adoption du programme triennal d’immobilisations.

En Gaspésie, c’est le cas de municipalités comme Gaspé, de Bonaventure, Chandler ainsi que la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine.

À Gaspé par exemple, la Municipalité n'a adopté ni son budget, ni son PTIProgramme triennal d’immobilisation en séance exclusive.

Sur la Côte-Nord, Forestville et Les Escoumins ne respectent pas l'ensemble des règles sur l'adoption du budget et du PTIProgramme triennal d’immobilisation .

Dans le Bas-Saint-Laurent, c’est le cas, entre autres, de municipalités comme Kamouraska, Sainte-Luce ou Témiscouata-sur-le-Lac.

Selon la porte-parole de la CMQCommission municipale du Québec , ces manquements ne sont pas majeurs, mais il est important de les souligner pour qu'ils soient corrigés.

« En fin de compte, c'est généralement le citoyen qui est gagnant, pour qui c'est plus limpide de voir le budget et le programme triennal d'immobilisations. » — Une citation de Isabelle Rivoal, porte-parole de la Commission municipale du Québec

Le diable est dans les détails

Pour le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et maire de Saint-Cyprien, Michel Lagacé, le diable est dans les détails.

Quand je regarde dans l'ensemble des communautés où on voit qu'il y a eu des manquements, souvent, on est sur un élément ou deux, mais souvent dans les mêmes proportions : on n'a pas adopté [le budget] en séance exclusive, par exemple , explique-t-il.

Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et maire de Saint-Cyprien (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

« Il va y avoir des améliorations et ça sert à cela; l'état des lieux sert à ce qu'il y ait de meilleures pratiques qui se développent. » — Une citation de Michel Lagacé, préfet de la MRC Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup

Selon lui, les exigences prévues par la loi et qui ont été l'objet de l'audit de la CMQCommission municipale du Québec constituent bien un exercice de transparence envers les citoyens.

Avec les informations de Laurie Dufresne