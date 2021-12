Un homme perd la vie à la suite d’un accident de la circulation près de Macamic

Les policiers de Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur la route 101 près de l'intersection du 10e et 1er rang est pour une collision vers 21 h 30 vendredi.

Selon la porte-parole de la SQ Catherine Bernard, l'accident s'est produit dans une zone non éclairée et l'automobiliste n'aurait pas remarqué la présence du piéton.

Selon les premières informations, le conducteur de l'automobile n'aurait pas remarqué la présence du piéton qui est sorti de son véhicule près de la chaussée. Suite à l'impact, le piéton, un homme dans la cinquantaine a été grièvement blessé et transporté au centre hospitalier où on craignait pour sa vie à ce moment-là, dit-elle. Malheureusement, son décès a été constaté quelques heures plus tard au centre hospitalier. Le conducteur du véhicule a été traité pour un choc nerveux.

Elle précise que les policiers écartent pour l'instant les causes criminelles étant donné qu'[ils ne savent] toujours pas pourquoi le piéton se trouvait à l'extérieur de son véhicule à ce moment-là.

Un reconstitutionniste et un enquêteur de la SQ ont été dépêchés sur les lieux. La route 101 a été rouverte à la circulation quelques heures après l'accident.