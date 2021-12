Une première tempête hivernale s’amène à Québec

Les pneus d'hiver et le balai à neige seront de mise à partir de dimanche soir alors qu'une première tempête pourrait amener jusqu’à 25 centimètres de neige sur la grande région de Québec. Les précipitations de neige devraient se poursuivre jusqu'à lundi matin.

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial pour les régions de Bellechasse, Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans, Lévis, Lotbinière, Portneuf, Valcartier, Stoneham et Québec.

Un système en provenance du Colorado fera son entrée sur l'ouest du Québec dimanche en fin de journée et atteindra l'est lundi matin , prévient Environnement Canada.

Les précipitations débuteront sous forme de neige surtout sur les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, avant de se changer en pluie. Il y aura une possibilité de pluie verglaçante au moment de la transition , ajoutent les météorologues.

25 centimètres d'accumulation et poudrerie

Une accumulation de 25 centimètres de neige pourrait recouvrir la région de Québec entre dimanche et lundi.

Cette tempête doit frapper d'abord les secteurs au nord du fleuve à compter de dimanche soir et durant la nuit.

De plus, des vents forts et de la poudrerie pourraient également accompagner cette tempête , prévient Environnement Canada. Lundi matin, les températures seront à la hausse et pourraient atteindre 8 degrés Celsius.

Jusqu'ici, la grande région de Québec avait été épargnée d'importantes précipitations de neige.