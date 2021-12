Lancement de la saison des compétitions au Mont Édouard

La station de ski de L’Anse-Saint-Jean accueille des épreuves de slalom en fin de semaine.

Des athlètes de la relève du Canada et de l'étranger sont sur place. Il s’agit de skieurs et de skieuses de 16 ans et plus.

Selon le directeur de la haute performance de Ski Québec alpin, Éric Préfontaine, les compétitions vont permettre de partir la saison, de casser la glace, de voir un peu où l’entraînement en est rendu pour les différentes équipes et d’évaluer si elles ont encore des devoirs à faire .