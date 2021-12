Le Parti québécois en congrès pour définir son « Projet national »

D'ici la fin de leur congrès, les militants ont bon espoir d'accoucher d'un touffu document qui doit définir les principes à prioriser au premier jour d'un éventuel Québec indépendant.

Ledit projet portera non seulement sur l'indépendance, mais aussi sur l'identité québécoise, la décanadianisation , la défense de la langue française et un modèle économique pensé pour répondre à la crise climatique.

On va être uniques et distinctifs sur plein de sujets , a promis le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon.

Au cœur de la vision de la formation, il y a d'une part la volonté de ne plus être pris dans une posture défensive vis-à-vis le Canada; dans des chicanes , et d'autre part, celle de rayonner, d'être confiants par rapport à notre langue […], à l’avenir de nos enfants , a-t-il résumé.

Le parti espère réunir ses membres – et tout le Québec – autour de l'idée d'une identité québécoise forte et du renforcement de la protection du français.

« Dans une société de plus en plus divisée, on a intérêt à relancer une identité québécoise qui inclut tout le monde et qui rassemble. »