Personnes handicapées au N.-B. : plaidoyer pour un meilleur accès aux services

Sylvie Pelletier souffre de la sclérose en plaques depuis plusieurs années. Âgée de 50 ans, elle est inapte à travailler depuis 2016.

Elle reçoit des prestations d’invalidité du régime de pension du Canada et de ses assurances depuis.

Sans aide gouvernementale, elle et son conjoint ont dû encaisser des RÉER et hypothéquer à nouveau leur maison pour trouver les 125 000 $ nécessaires pour adapter la maison à ses besoins.

Sylvie Pelletier, qui souffre de la sclérose en plaques, dit qu’il est difficile d’obtenir de l’aide de la province du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Pour pouvoir demeurer chez elle, Sylvie Pelletier reçoit des services de l’hôpital extra mural et du soutien à domicile.

Mais obtenir de l’aide de la province est très compliqué selon elle.

Il faut que nous-même, on fasse nos propres recherches, puis des appels. Puis, souvent, on se fait raccrocher la ligne au nez parce qu’on n’est pas à la bonne place , dit Sylvie Pelletier. On ne sait pas où aller, il n’y a rien de concret nulle part.

Les dédales de la bureaucratie

Paul Martin souffre de fibromyalgie sévère depuis 2009. La maladie provoque un dérèglement des mécanismes de la douleur.

Il vit seulement avec des prestations d’invalidité du fédéral. De la province, il reçoit les services de soutien à domicile, une carte pour obtenir des soins médicaux et des médicaments et un logement abordable.

Paul Martin souffre de Fibromyalgie sévère depuis 2009. Photo : Radio-Canada

Pour lui, la bureaucratie demeure une grande source de frustration.

Tu deviens la personne obligée de faire leur travail , explique-t-il. Il y a des gens proactifs dans le système qui sont des travailleurs sociaux. Mais ils sont tous devenus des secrétaires, parce que c’est du papier, papiers et papiers ! Puis ils n’ont pas le temps de prendre soin de leurs clients.

Un comité spécial

Le Nouveau-Brunswick vient de former un comité spécial pour trouver une façon d’offrir aux personnes handicapées un meilleur accès aux services.

Il faudrait un service avec un point unique d’entrée, avec tous les services. Et que les gens là traitent ton dossier de A à Z , avance Paul Martin.

La facilité de parler à quelqu’un. Une personne qui va être notre soutien , ajoute Sylvie Pelletier.

Tout ce que demandent Sylvie Pelletier et Paul Martin, c’est que ce comité spécial aide à améliorer leur qualité de vie.

Les citoyens de la province ont jusqu’au 31 décembre pour présenter des recommandations au gouvernement provincial.

D’après le reportage de Bernard LeBel