L’armée russe se prépare-t-elle à franchir la frontière ukrainienne? Les signes de tension se multiplient entre la Russie et l’Ukraine – et par réverbération, entre la Russie et l’Occident. Ces dernières semaines, l’armée russe a massé des troupes à la frontière ukrainienne.

Le 1er décembre, Washington a accusé la Russie de « préparer une invasion ». L’ OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord s’est réunie cette semaine et a émis des avertissements formels à l’encontre de Moscou.

Une brève rencontre en personne entre les chefs des diplomaties russe et américaine a eu lieu en Suède le 2 décembre. Mais cette réunion n’a pas permis de faire baisser la tension, à en juger par les déclarations faites en marge de ce face-à-face d’une demi-heure entre l’Américain Antony Blinken et le Russe Sergueï Lavrov.

Sur les images de Stockholm, on les voit tous les deux, Blinken et Lavrov, visage plutôt fermé, avec une bonne distanciation entre les deux, y aller de deux monologues.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergei Lavrov prononçaient un discours lors d'une rencontre à Stockholm, en Suède, le 2 décembre 2021. Photo : AFP / JONATHAN NACKSTRAND

Dans sa déclaration, Blinken exhorte Moscou à abandonner tout projet d'invasion de l'Ukraine, appelle à une résolution pacifique de l'affrontement. Et puis Lavrov, lui, réitère que la Russie n’a aucune intention belliqueuse et reprend les propos prononcés la veille au Kremlin par son patron Vladimir Poutine selon lesquels le vrai danger vient de l’ OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord , en alléguant que c’est cette organisation qui menace la sécurité de la Russie , manipule et utilise l’Ukraine à cette fin, etc.

Une invasion russe est-elle vraiment possible aujourd’hui? Blinken a dit, lors de la dernière réunion de l’ OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord à Riga, en Lettonie, que Washington a des preuves censées démontrer que Moscou envisage une invasion.

Des preuves? Mais de quoi exactement? Pour ce qui est d’une accumulation des troupes à la frontière, des photos satellitaires le démontrent. Plusieurs dizaines de milliers de soldats russes; peut-être 100 000, ont été amenés là dans le courant du mois de novembre. Mais dans quel but au juste?

Moscou avait fait de même au printemps, avant de retirer une bonne partie de ses troupes… après quelques semaines de manœuvres d’intimidation.

Une image satellite de Maxar Technologies montre le déploiement des forces armées russes à Yelnya, en Russie, le 1er novembre 2021. Photo : Reuters

Un conflit profond

Un conflit profond et beaucoup d’hostilité subsistent entre Moscou et Kiev. L’affaire est ancrée dans l’histoire et la géographie. Il y a, dans le sud-est du pays, une guerre gelée depuis sept ans. Deux villes se sont de facto séparées de l’Ukraine, dans une région très russifiée.

Moscou y a des alliés locaux. C’est un secret de Polichinelle que des mercenaires russes non identifiés – les fameux petits bonshommes verts – y avaient pénétré en 2014, aidant les rebelles armés de Donetsk et Louhansk.

Cette guerre, bien que gelée , n’en a pas moins tué 13 000 personnes en sept ans, y compris des femmes et des enfants. Moscou cherche à intimider, à déstabiliser (de différentes manières) le régime ukrainien, lequel essaie de défendre sa souveraineté face à Moscou, en s’appuyant tant bien que mal sur les Occidentaux. Des Occidentaux qui aident le gouvernement de Kiev, mais jusqu’à un certain point seulement, car ne voulant surtout pas être aspirés dans une confrontation militaire.

Il y a aussi un peuple divisé, dans un pays où la scène politique est éclatée et peu lisible. Le président Volodymyr Zelensky, pourtant, a été élu en 2019 avec un score écrasant (73% au second tour). Il suit aujourd’hui une ligne pro-occidentale, avec des demandes répétées d’adhésion à l’OTAN et à l’Union européenne, auxquelles les Occidentaux opposent un refus.

La Russie n’a jamais accepté l’indépendance de l’Ukraine (il y a 30 ans), événement vécu à Moscou comme un arrachement, lors de l’effondrement de l’Union soviétique. Ce sentiment de déchirure, doublé d’un désir de revanche, a provoqué, peu après le retour de Vladimir Poutine à la présidence (fin 2012), et le mouvement dit du Maïdan (fin 2013 et début 2014) à Kiev qui avait chassé les autorités prorusses du pouvoir un puissant retour de bâton .

Ce furent la conquête et l’annexion de la Crimée au printemps 2014; puis la guerre dans l’est de l’Ukraine, en s’appuyant sur des populations locales prorusses. Voilà pour le décor général.

Un soldat ukrainien sur la ligne de démarcation avec les rebelles pro-russes près de Donetsk. Photo : AP

Invasion… ou simple intimidation?

Maintenant, en 2021, est-ce qu’on est dans une véritable préparation d’invasion ou n’est-ce pas plutôt un grand théâtre de l’intimidation piloté par Moscou?

Antony Blinken a dit le 1er février : Nous ne savons pas si le président Poutine a pris la décision d’une invasion. Ce que nous savons, c’est qu’il est en train de mettre en place la capacité de le faire rapidement, s’il le décide.

Les militaires, c’est connu, font régulièrement des plans qui peuvent être – ou ne pas être – finalement appliqués sur le terrain. À la fin, c’est le président qui décide.

Alors, que Poutine veuille, de toutes sortes de manières, faire pression sur les Ukrainiens est clair. Qu’il voie, dans ses rêves fous, une Russie réunifiée avec l’Ukraine, berceau historique des peuples slaves (Russes, Biélorusses, Ukrainiens)… cela fait sans doute partie de sa psyché, de ses fantasmes.

Mais il n’y a rien que Vladimir Poutine n’adore plus que de semer le doute, la crainte, l’incertitude… sans pour autant mettre toujours ses menaces à exécution. C’est un joueur de poker.

Zelensky prêt à négocier… ou à se battre

Pour sa part, le président Zelensky a déclaré hier qu’il était prêt à des négociations bilatérales n’importe quand avec son homologue russe. On n’a pas l’impression que Moscou soit pressé de répondre à cette invitation.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky Photo : Reuters / GLEB GARANICH

Moscou, accusé de façon crédible de masser ses troupes à la frontière, accuse en revanche Kiev de masser ses propres soldats dans le sud-est du pays, dans la région du Donbass, près des deux villes prises par les prorusses en 2014. Ce qui n’est pas faux. Moscou parle, peut-être en exagérant, de 125 000 soldats ukrainiens déplacés dans le Donbass.

Dans ses dernières interventions, le président Zelensky, tout en disant qu’il veut parler tout de suite avec son homologue russe, ajoute du même souffle : Mon armée est prête, s’il le faut, à combattre.

Il a même déclaré cette semaine que cette armée est incomparablement plus forte qu’elle ne l’était en 2014 – lorsqu’effectivement on avait vu son effondrement face aux Russes en Crimée, à Donetsk et à Louhansk.

Il y a sans doute une bonne majorité d’Ukrainiens attachée à l’indépendance conquise il y a 30 ans, à une identité distincte de celle de la Russie. Des gens qui ont les regards tournés vers l’Ouest, vers l’Europe… et non vers Moscou.

Mais une minorité non négligeable, dans ce pays, pense au contraire que les points communs sont plus importants avec la Russie qu’avec l’Occident. Une partie de ces prorusses rêve même de démembrer l’Ukraine et de rattacher une fraction importante de son territoire à la Russie.

Le drame de l’Ukraine tient pour beaucoup à cette grande fracture est-ouest : fracture sociale, linguistique, identitaire.

Ambivalence occidentale

Et les Occidentaux dans ce drame? Le renforcement militaire de l’Ukraine ces dernières années ne prouve-t-il pas que les accusations russes sont en partie fondées? Oui, mais…

Le secrétaire d'État Antony Blinken lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Riga. Photo : afp via getty images / GINTS IVUSKANS

Les Américains soutiennent Kiev en paroles et en argent. Mais jusqu’à un certain point seulement. Ils ont envoyé des armes et de l’équipement militaire – notamment les fameux missiles Javelin antichars fournis par Washington. Une aide qui totaliserait dans les 4 milliards de dollars depuis sept ans, selon des chiffres qui circulent.

Les Américains disent aussi : Si les Russes osent attaquer l’Ukraine, il y aura des sanctions très dures contre Moscou, des sanctions qui feront très mal. Nous soutenons fermement la souveraineté de l’Ukraine. (Antony Blinken à la réunion de l’OTAN le 1er décembre, puis le lendemain, presque dans les mêmes mots, à son homologue russe).

Mais l’OTAN, à Riga, n’a rien dit de précis sur ce qui serait fait, concrètement, si la Russie franchissait la frontière ukrainienne. Une constante dans l’attitude des Occidentaux : beaucoup de paroles, un peu d’argent et d’armes défensives … mais sans jamais, au grand jamais vouloir s’impliquer directement contre Moscou.

Lamentations croisées

Dans les lamentations opposées de Moscou et de Kiev, il y a quelque chose de très ironique, une sorte d’effet miroir. D’un côté, on entend les Russes (et les antiaméricains habituels, qui les appuient) répétant : Les Ukrainiens sont les pions des Américains; tout est de la faute des Yankees, qui manipulent tout; l’Ukraine est pleine d’armes américaines.

Un soldat ukrainien dans une tranchée près du Dontetsk Photo : afp via getty images / ANATOLII STEPANOV

Mais d’autre part, et sincèrement, vous entendez des Ukrainiens qui se sentent – malgré les belles paroles d’appui d’Antony Blinken et Joe Biden – vraiment seuls et à moitié abandonnés. Quand, par exemple, l’OTAN leur dit : Pas question, vous n’entrerez pas dans notre organisation. Quand ils voient aussi que malgré l’aide économique et les fournitures d’armes, on leur fait bien comprendre : Nous n’irons pas nous battre avec vous.

À Kiev, l’inquiétude face à l’intimidation de Moscou est réelle et fondée. Inquiétude à laquelle répond celle des Russes, qui sont absolument hantés par le supposé encerclement impérialiste de l’OTAN, une vieille obsession qui remonte à l’URSS. Poutine a déclaré le 1er décembre – et son ministre Lavrov l’a répété le lendemain : Nous voulons des engagements formels selon lesquels l’OTAN ne s’étendra plus vers l’Est.

Une invasion russe en bonne et due forme? Peu probable. L’armée ukrainienne pourrait se montrer plus résistante que prévu. Mais une continuation des fausses négociations, des invectives, des escarmouches, des harcèlements, avec peut-être un remake de l’épisode des petits bonshommes verts de 2014, visant à élargir la zone Donetsk-Louhansk? Scénario plausible, sans grand espoir de solution.

En 2021, tout le monde a les yeux rivés sur la Chine… mais la Guerre froide russo-européenne a de beaux restes.