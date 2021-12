Marche à Senneterre à la mémoire de Richard Genest

La Ville de Senneterre estime que ce décès aurait pu être évité si l’urgence avait été ouverte 24 heures sur 24, tandis que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) assure après analyse que ça n’aurait rien changé.

Les citoyens ont bravé le froid pour participer à la marche pacifique qui les a menés de l'hôtel de ville jusqu'au CLSC avant de revenir au point de départ.

Ils sont passés devant la résidence de Richard Genest pour y déposer des lampions et observer une minute de silence.

Les sirènes des véhicules d'urgence ont retenti à ce moment.

Richard Genest n'a pu se rendre sur la table d'opération à temps. Photo : gracieuseté famille Genest

Pour la porte-parole du comité citoyen Urgence D'agir, Mindie Fournier, les citoyens envoient un message clair aux autorités.

On demande à ce que le CISSS AT revoit son plan de contingence ouvre le CLSC 24 heures sur 24 et surtout reconnait que son protocole qu'il a mis en branle a des lacunes, la première a été été prouvée cette semaine malheureusement par un décès , dit-elle.

« On n'arrêtera pas de se mobiliser et on va continuer à faire pression sur le CISSS AT pour qu'il reconnaisse qu'il y a un problème dans leur solution temporaire de fermer le CLSC. » — Une citation de Mindie Fournier

La mairesse de Senneterre Nathalie-Ann Pelchat est satisfaite de la mobilisation de la communauté qui, selon elle, se sent abandonnée par les autorités.

Les gens sentent qu'ils sont vraiment laissés à eux-mêmes, on ne sent pas d'espoir de la part du gouvernement, on se sent vraiment abandonné dans cette histoire-là. C'est ça qui est difficile pour la population de Senneterre , dit-elle.

Elle explique d'ailleurs qu'elle n'a pas eu de contacts avec le ministre de la Santé Christian Dubé depuis son passage à Senneterre en octobre dernier. De plus, elle mentionne que les propositions faites par la municipalités dans le dossier n'ont pas été prises en comptes par le CISSS AT.

Selon Mme Pelchat, la population souhaite une solution rapide pour éviter d'autres tragédies similaires.

Ce n'est pas la première marche qu'on fait parce que les gens ont toujours craint un premier décès, on a toujours su que ça allait arriver, c'est malheureusement arrivé ce 30 novembre et c'est certain que les gens ont peur qu'il en arrive un autre , dit-elle.

Les citoyens espèrent aussi que l'enquête du Coroner va aider à éclaircir rapidement les circonstances de la mort de Richard Genest.