La promenade Rivia prolongée à Drummondville

Le prolongement de deux kilomètres porte la longueur du sentier à 4,5 km. Il a nécessité un investissement de 2,5 M $, dont 1 M $ proviennent de subventions gouvernementales.

Le sentier peut accueillir les vélos et les piétons. Il relie le centre-ville et le parc des Voltigeurs. La Ville précise que plus de 50 % des 80 000 résidents de Drummondville habitent à moins de 5 km du sentier, ce qui favorise les saines habitudes de vie.

« La pandémie, on dit souvent qu’elle a fait ressortir des difficultés, mais elle a aussi fait ressortir l’amour pour le plein air des Drummondvillois, et Rivia, de jour en jour, l’attraction pour cette infrastructure-là ne se dément pas. » — Une citation de Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

La promenade Rivia permet aussi de bonifier l’offre récréotouristique de la Route verte, puisqu’elle offre un parcours complémentaire du côté est de la rivière Saint-François.

L’organisme Réseaux plein air Drummond espère toujours une troisième phase du projet à la hauteur de Saint-Joachim-de-Courval, auquel pourrait se greffer une traverse sur la rivière Saint-François. La deuxième phase constitue cependant une étape importante, selon le directeur général de l'organisme Étienne Hamel.

Ça va être notre parcours Samuel de Champlain à nous, en respectant notre échelle. Ça va avoir une capacité d’attraction des citoyens, mais également pour la clientèle d’ici. C’est un excellent produit , souligne-t-il.

Certains travaux restent à réaliser et seront menés à terme au cours de l’hiver ou au printemps prochain.

Avec les informations de Jean-François Dumas