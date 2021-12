Pensionnats pour Autochtones : des survivants espèrent du concret de la part du Vatican

Attention : Ce texte contient des détails qui peuvent déranger certains lecteurs. Nous préférons vous en avertir.

En Colombie-Britannique, Eddy Charlie, membre de la Première nation Cowichan, aimerait que le pape entende directement les survivants des pensionnats au sujet des abus qu'ils ont subis.

Eddy Charlie a fréquenté le pensionnat de l'île Kuper, sur ce qui est maintenant l'île Penelakut, et a été agressé sexuellement par le personnel pendant son séjour qui a duré deux ans et demi. Bien qu'il aimerait voir des excuses à un moment donné, pour lui, le temps presse.

« Plus le Vatican garde le silence sur les dommages causés par les pensionnats aux familles et communautés autochtones, plus le Vatican et les églises sont complices des crimes commis contre 150 000 enfants dans les pensionnats. »

Wanbdi Wakita, un aîné Dakota, est d'accord. Je veux que le pape me donne un plan. Qu'allez-vous faire de toutes ces personnes qui [ont fait] ces choses à ces petits enfants ?

Wanbdi Wakita a passé un total de huit ans dans deux pensionnats au Manitoba et pendant tout ce temps il y a subi de mauvais traitements. Il est de la Première Nation Dakota de Sioux Valley, à environ 240 kilomètres à l'ouest de Winnipeg.

Dans deux semaines, des délégués des organisations des Premières Nations, des Métis et des Inuit auront l'occasion de rencontrer le pape François au Vatican, chaque groupe disposant d'une heure, puis d'une autre heure les trois groupes ensembles.

Certains survivants, comme Wanbdi Wakita, ne veulent pas de rencontre papale ou d'excuses, ils préféreraient voir les agresseurs de l'Église mis en prison. Voici tous les torts, comment allez-vous réparer ces torts? Mettez-le sur un morceau de papier et signez-le.

Une ligne téléphonique d'aide aux anciens résidents des pensionnats autochtones et aux personnes qui sont touchées par les pensionnats a été mise en place à l'échelle du pays pour offrir un appui émotionnel et fournir des références pour l'obtention de services d'aide. Elle est offerte 24 heures sur 24, au 1 866 925-4419.

L'aînée mi'kmaq Dorene Bernard, de la Première nation Sipekne'katik, à environ 30 kilomètres au nord de Halifax, se réjouit pour les catholiques autochtones qui assisteront à l'événement et priera pour eux. Mais elle veut des actes. Il y a beaucoup à expier , explique celle qui a passé quatre ans au pensionnat de Shubenacadie.

Dans le passé, le pape Benoît et le pape François ont exprimé leur tristesse pour les abus qui ont eu lieu dans les pensionnats, mais ils n'ont jamais présenté d'excuses aux survivants au Canada.

L'Église pèse probablement sur toutes les choses pour lesquelles elle doit être désolée, et la tristesse ne va pas suffire. Nous sommes tristes aussi , assène Dorene Bernard.

Dans l'éventualité d’excuses, elle voudrait voir le pape répudier la doctrine de la découverte, un concept utilisé pour justifier la souveraineté européenne sur les terres et les peuples autochtones. Elle aimerait aussi voir un engagement à aider et reconstruire ce qui a été pris aux Autochtones qui ont fréquenté les pensionnats.

« Aidez-nous à reconstruire, à revitaliser nos langues et à revitaliser notre culture, nos traditions et notre spiritualité qui protègent la terre et l'eau et tout notre peuple et toute vie, toutes les choses qui ont été emportées avec le christianisme arrivant sur nos côtes. »