Avoir un animal n’a pas que des avantages quand on est âgé

La Dre Ann Toohey ne nie pas les bienfaits que peuvent avoir les animaux de compagnies sur les aînés. Ils sont même nombreux, assure la responsable du Centre Brenda Strafford sur le vieillissement.

Selon un communiqué de presse de l’Université de Calgary, 40 % des Canadiens âgés de 65 à 69 ans possèdent un animal. Chez les personnes de plus de 80 ans, cette proportion descend à 22 %.

Il y a de plus en plus de preuves qui montrent que c’est bénéfique pour les personnes plus âgées d’avoir des animaux de compagnie, que ce soit pour leur santé physique ou mentale , reconnaît celle qui est aussi professeure adjointe au sein du Département des sciences de la santé communautaire de l’École de médecine Cummings.

Toutefois, il ne faut pas que ces bienfaits éclipsent les défis , car posséder un animal peut aussi poser de nombreux défis qu’il ne faut pas ignorer, insiste la chercheuse.

Le poids financier

Être propriétaire d’un animal peut tout d’abord représenter un poids financier, notamment pour les aînés à faible revenu. Les visites chez le vétérinaire ou le toiletteur peuvent coûter cher, fait remarquer Ann Toohey.

Autre défi, selon la chercheuse : le manque de logements, notamment de logements abordables, acceptant les animaux de compagnie, que ce soit des logements individuels ou des résidences.

Certaines personnes âgées sont prêtes à rester dans un logement qui n'est plus adapté ou qui leur coûte trop cher juste pour garder leur animal, raconte-t-elle. J’ai même entendu parler de personnes qui dormaient dans leur voiture ou à l’hôtel pour ne pas être séparées de leur animal.

« Il ne faut pas oublier non plus que lorsque l’on force une personne à se séparer de son animal, c’est déchirant pour la personne, mais cela fait aussi souffrir l’animal. » — Une citation de Dre Ann Toohey, Université de Calgary

Daren Mandrusiak est vétérinaire à Edmonton et vice-président de l’Association de la médecine vétérinaire de l’Alberta. Nombre de ses clients sont des aînés et il a lui aussi constaté certains défis, notamment pour ceux dont les revenus sont faibles.

Problèmes de mobilité

Si la question financière peut être problématique, celle de la mobilité l’est tout autant, selon lui. Il pense entre autres à ses clients qui ne conduisent plus. J'ai des clients qui veulent venir, qui veulent offrir des soins à leurs animaux, mais pour qui c’est compliqué.

S’ils n’ont pas un membre de la famille ou une connaissance qui peut les emmener, prendre les transports collectifs avec un animal n’est pas toujours simple, note-t-il.

Avec le vieillissement de la population, toutes ces questions vont se poser de plus en plus, assure la Dre Ann Toohey. Elle insiste donc sur le besoin de proposer plus de logements qui acceptent les animaux et de développer des services qui aident les personnes âgées à prendre soin de leur animal.

Daren Mandrusiak est convaincu que les vétérinaires vont, eux aussi, devoir se réinventer et que les cliniques mobiles vont se multiplier. Il raconte que c’est ce que fait sa femme, elle aussi vétérinaire. Elle se déplace à domicile et la plupart de ses clients sont des personnes âgées ou des personnes handicapées.

Depuis cinq ans, on commence à voir de plus en plus ce genre de pratiques mobiles.

À plus long terme

Le vétérinaire pense également que de plus en plus de gens vont souscrire à une assurance pour leurs animaux de compagnie afin d’éviter les grosses dépenses imprévues.

Terra Johnston, directrice de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA de l’Alberta, explique qu’il est essentiel, lorsqu’une personne âgée souhaite adopter un animal, de réfléchir avec elle à plus long terme.

Que se passera-t-il si la personne n’est plus capable [de s’occuper de l'animal], si elle doit être hospitalisée, si elle doit emménager dans une résidence qui n'accepte pas les animaux?

Ce sont des questions que devrait se poser chaque personne qui veut un animal, pas seulement les aînés, insiste-t-elle.